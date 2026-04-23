Demisiile miniștrilor PSD au fost trimise și înregistrate oficial la Cotroceni

Liderii PSD, Sorin Grindeanu, Marian Neacșu și Claudiu Manda, înaintea întâlnirii cu președintele Nicușor, la consultările politice de la Cotroceni. Foto: Agerpres

Demisiile miniştrilor PSD şi propunerile pentru interimate au fost trimise şi înregistrate la Administraţia Prezidenţială joi seara, conform surselor Antena 3 CNN.

Miniştrii PSD şi-au depus demisiile în cursul zilei joi, la Palatul Victoria.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat numele membrilor Cabinetului care vor prelua ministerele de la care au demisionat social-democraţii, menţionând că le trimite preşedintelui Nicuşor Dan, conform Agerpres.

Aceştia sunt:

* Ministerul Muncii - Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

* Ministerul Sănătăţii - Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării

* Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna (UDMR), vicepremier

* Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne

* Ministerul Energiei - Ilie Bolojan, premier

* Ministerul Transporturilor - Radu Miruţă (USR), ministrul Apărării şi vicepremier

* Vicepremier pe postul care a fost deţinut de Marian Neacşu - Oana Gheorghiu, vicepremier

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în Cipru, înaintea Summitului Consiliului European, după ce miniștrii PSD s-au retras oficial din Guvern că „tonul discuțiilor s-a mai calmat", precizând că vrea să își mențină statutul de mediator în actuala criză politică.

Președintele n nu a vreut să răspundă nici atunci când a fost întrebat cum apreciază performanța lui Ilie Bolojan ca premier: „Dacă v-aș da un răspuns m-aș plasa într-o parte sau alta și vreau să îmi păstrez statutul de mediator”.