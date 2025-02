Denunț penal contra Dianei Șoșoacă după ce l-a lăudat pe Ceaușescu în Parlamentul European: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a depus un denunț la Parchetul General contra Dianei Șoșoacă după ce a aceasta l-a recomandat în Parlamentul European pe Nicolae Ceaușescu ca model de politică externă. FOTO: Captură video youtube

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a depus un denunț la Parchetul General contra Dianei Șoșoacă după ce a aceasta l-a recomandat în Parlamentul European pe Nicolae Ceaușescu ca model de politică externă, spunând că „nimeni nu l-a egalat vreodată”.

Denunțul a fost depus luni, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Institutul o reclamă pe Diana Șoșoacă pentru „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității şi de crime de război", prevăzută și pedepsită de disp. art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

Potrivit sursei citate, în 11 februarie, Diana Șoșoacă a avut o intervenție de aproximativ 1 minut și jumătate în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

„Vorbiți aici (în plenul Parlamentului European, n.n.) pentru prima dată despre creștini, dar când am ridicat icoana în Plenul Parlamentului European, m-ați sancționat. Când am vorbit și am acuzat-o pe Ursula von der Leyen de acțiuni care au dus la crime în pandemie, din nou m-ați sancționat. Vorbiți acum să apărați creștinii. Cum să apărați creștinii din țările arabe, când dumneavoastră acuzați toate țările arabe? Nu îi respectați, nu îi cunoașteți. Nici pe perși, nici pe arabi. Îi discreditați pe Trump, îl discreditați pe Putin, sunteți în război cu toată lumea. Vreți strategii? Vă dau un sfat. Uitați-vă la politica lui Nicolae Ceaușescu. Nimeni nu l-a egalat vreodată. Dictator, dictator, dar a avut cea mai bună politică externă (subl.n.). A reușit să pună la aceeași masă Israelul și Palestina și a adus pacea în regiune. De aceea Comisia Europeană se pare că nu este pregătită. Doamna Ursula von der Leyen nu face decât să ne pună în război cu toată lumea, și de aici, din plenul Parlamentului European, îi cer demisia Ursulei von der Leyen”, potrivit transcrierii discursului atașată denunțului penal.

Potrivit art. 5 din OUG nr. 31/2002: „Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”, este argumentul pe care Institutul și-a susținut denunțul penal.

Mesajul transmis de europarlamentarul Diana Ivanovici Șoșoacă în legătură cu Nicolae Ceaușescu este de natură a promova cultul personalității acestuia – în sensul sus-menționat, prin prezentarea, cu caracter vădit admirativ, a pretinselor calități ale acestuia, cei prezenți fiind încurajați să-l ia drept exemplu pentru presupusele sale abilități în materie de politică externă. Pe de altă parte, apreciem că este îndeplinită și condiția ca atitudinea de admirație, de promovare la adresa fostului dictator să fie sistematică, în sensul că idei similare au mai fost promovate în spațiul public și cu alte ocazii, adaugă Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.