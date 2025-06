Deputatul AUR Mugur Mihăescu, care primea bani de la Parlament pentru chirie deși are casă în Ilfov, spune că nu a știut pentru ce sunt

Deputatul AUR Mugur Mihăescu. Foto: Hepta

Deputatul AUR Mugur Mihăescu a declarat luni că nu a ştiut pentru ce sunt banii pe care i-a încasat pentru plata chiriei. Mihăescu este unul dintre parlamentarii care au încasat bani pentru a plăti chirie în Bucureşti, deşi are o casă în Ilfov.

El a fost întrebat cum va vota în cazul proiectului privind eliminarea chiriilor pentru parlamentarii care au proprietăţi în Bucureşti şi Ilfov.

"Cu două mâini. (...) Noi am propus un amendament imediat ce am aflat de lucrul acesta. Până când ajunge datoria să nu depăşească 50%, datoria externă a ţării, să mergem pe buget de austeritate şi pe buget de normalitate, adică să contribuim cu toţi. Noi n-am dat legea asta. Când am intrat în Parlament, habar nu aveam de existenţa acestei legi. Ea a fost moştenită de ani de zile de acum, de mulţi ani, şi trebuia să o amendăm de atunci", a spus Mihăescu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Acesta a menţionat că nu deţine un apartament în Bucureşti, ci o casă în Ilfov.

"Eu nu am apartament în Bucureşti, eu am o casă în Ilfov. Eu nu am nicio problemă să donez această sumă pe care am încasat-o unui eveniment de caritate, pentru copii. (...) Noi nu am ştiut ce încasăm. Eu, unul, Mugur Mihăescu, habar nu aveam ce conţine acea diurnă pe care noi o luăm şi pentru ce este. Vin nişte deconturi şi nouă ni se spune - sunt decontate deplasări, chirii, deci asta ştiu şi eu, deplasări şi chirii. Acum, că acea chirie era pentru un sediu pe care eu îl am în localitatea în care mă duc trei zile pe săptămână, mă duc acolo şi n-am unde să stau. (...) Eu când mă duc la Slatina, unde dorm trei zile?", a menţionat acesta.

Mugur Mihăescu a spus că a încasat pentru chirii 4.000 de lei lunar timp de şase luni.