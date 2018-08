Descoperiți. Document cu acuzații grave pentru Iohannis. Un lider PSD anunță ce îl așteaptă pe președinte

Potrivit unui document obținut pe surse de DC News, Klaus Iohannis este acuzat de către Parlamentul României de înaltă trădare.

Conținutul documentului și acuzațiile care i se aduc președintelui României au fost prezentate, sâmbătă, de Andreea Sava la "Descoperiți".

Prezent în emisiune, deputatul PSD Eugen Nicolicea, juristul principal al socialdemocraților, a explicat ce șanse sunt ca acest document să ducă la o punere sub acuzare a șefului statului.

"Documentul este o inventariere și o radiografie corectă a faptelor președintelui, dar mai sunt și altele de adăugat aici. Băsescu nu a putut să fie așa de abuziv precum Klaus Iohannis. (...) Faptele pe care le-a făcut constituie foarte multe infracțiuni. După cum știți, președintele are imunitate - cât este în funcție, astfel că domnul Iohannis, când i se va termina mandatul va fi supus... Toate aceste motive, chiar dacă sunt infracțiuni, nu pot să fie acționate acum, cu excepția înaltei trădări", a declara Eugen Nicolicea.

De ce este acuzat șeful statului:

"Infractiunile pentru care se face Propunerea de punere sub acuzare a Presedintelui Klaus Werner Iohannis este art. 398 C. penal cu trimitere la art. 397 alin. 2) C. penal, in toate formele de savarsire - autorat, instigare si complicitate, precum si actele pregatitoare, dupa cum urmeaza: 1) sub forma actelor pregatitoare, acele actiuni sau inactiuni care, prin semnificatia lor, preced si fac posibile actiunile prevazute la art. 397 alin. 2 C. penal, actele pregatitoare reprezentand consumarea infractiunii;

2) sub forma autoratului, prin participarea la demonstratii de strada neautorizate, de revolta impotriva institutiilor care exercita puterea de stat, in scopul schimbarii ordinii constitutionale si al ingreunarii si impiedicarii exercitarii puterii de stat, fiind pusa in pericol securitatea nationala; o a doua fapta savarsita sub forma autoratului: ingreunarea si impiedicarea exercitarii puterii de stat de catre Curtea Constitutionala, ale carei decizii sunt obligatorii si de imediata aplicare;

3) sub forma instigarii, prin mesaje agresive, standardizate si sistematice de incitare publica si chemare la revolta pentru schimbarea ordinii constitutionale si impotriva institutiilor care exercita puterea de stat, difuzate in mod deliberat in intreaga medie scrisa si vizuala, spatiu virtual, de la tribuna Administratiei Prezidentiale, a Parlamentului, a altor autoritati publice sau cu orice ocazie publica, pe durata intregului mandat, in scopul vadit de a crea un impact public exorbitant si a tulbura echilibrul social si statal; 4) sub forma complicitatii, prin ajutorul si protectia acordate grupurilor care destabilizeaza ordinea sociala si ordinea de stat, refuzand indeplinirea rolului obligatoriu de mediator, prescris restrictiv de art. 80 alin. 2 din Constitutia Romaniei", se arată în documentul obținut de DC News.