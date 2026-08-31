Dezvăluiri despre fondurile de investiții care au primit sute de milioane de euro din PNRR. La cine au ajuns banii

20 de fonduri de investiții au primit, în total, 380 de milioane de euro din PNRR. Foto: Getty Images

20 de fonduri de investiții au primit, în total, 380 de milioane de euro din PNRR, printr-un program administrat de Fondul European de Investiții. Modul în care au fost selectate, pe principiul „primul venit, primul servit”, ridică însă semne de întrebare, mai ales că cea mai mare alocare, de 45 de milioane de euro, a ajuns la un fond în jurul căruia apar legături personale și profesionale care duc spre cercul apropiat al lui Ilie Bolojan.

Lista completă a fondurilor și a sumelor primite a fost publicată de StartupCafe, care a solicitat oficial informațiile de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Un detaliu important este modul în care s-a făcut selecția. În documentația oficială a Fondului European de Investiții scrie explicit că intermediarii financiari urmau să fie selectați pe principiul „first-come, first-served” - „primul venit, primul servit”, iar aplicațiile erau analizate continuu, în aceeași logică. Procedura prevedea și etape de evaluare a celor înscriși, însă principiul „primul venit, primul servit” apare în mod expres în regulile apelului.

45 de milioane de euro pentru Catalyst. Legătura Ghenea - Anastasiu - Bolojan

Cea mai mare sumă din întregul program a revenit Catalyst NXT Ventures III: 45 de milioane de euro din PNRR, pentru un fond care țintește o dimensiune totală de 100 de milioane de euro. StartupCafe scria încă din iunie că firma Catalyst Romania este condusă de omul de afaceri Marius Ghenea și că acesta este cel de-al treilea fond al companiei.

Ghenea și Dragoș Anastasiu au o relație veche. Au fost colegi în emisiunea „Arena Leilor”, iar Ghenea l-a numit chiar el, într-o postare publică, „bunul meu prieten și coleg de Arena Leilor”. La rândul său, Anastasiu vorbea încă din 2011 despre relația de „prietenie” și „parteneriat” formată cu ceilalți membri ai emisiunii și îl nominaliza în mod special pe Marius Ghenea ca pe unul dintre oamenii de la care a avut de învățat.

Mai departe, apropierea dintre Dragoș Anastasiu și Ilie Bolojan a fost discutată în repetate rânduri în spațiul public și în presă. Dincolo de aceste caracterizări, există și o relație politică și instituțională foarte clară între cei doi.

În februarie 2025, când era președinte interimar al României, Ilie Bolojan l-a numit pe Anastasiu consilier onorific pentru relația cu mediul de afaceri. Patru luni mai târziu, după ce a ajuns premier, Bolojan l-a susținut pentru postul de vicepremier pentru reformă. Întrebat atunci despre alegerea sa, Bolojan spunea că îl cunoaște pe Anastasiu și că îl consideră un om cu experiența necesară pentru reformele Guvernului.

Anastasiu a fost descris și în presă drept un apropiat al premierului, iar alte publicații au relatat despre o relație mai veche între cei doi, anterioară perioadei petrecute împreună la Cotroceni și în Guvern.

Așadar, traseul relațiilor este unul documentat: fondul cu cea mai mare alocare din PNRR este condus de Marius Ghenea, care îl numește pe Dragoș Anastasiu „bunul meu prieten”, iar Anastasiu a fost unul dintre oamenii aduși de Ilie Bolojan mai întâi la Cotroceni și apoi la Palatul Victoria.

Aceste relații, în sine, nu reprezintă o dovadă că alocarea celor 45 de milioane de euro a fost influențată politic. ESunt însă relevante în contextul discuției despre modul în care au fost împărțite cele 380 de milioane de euro.

Banii primiți de fonduri nu sunt granturi acordate patronilor acestora. Cele 20 de fonduri trebuie să investească sumele în companii private, în schimbul unor participații în respectivele afaceri. StartupCafe arată că, împreună cu banii atrași de la alți investitori publici și privați, fondurile ajung la un capital total de peste 3 miliarde de euro, iar investițiile estimate în România sunt de aproximativ 600 de milioane de euro.

Lista completă a fondurilor care au primit bani din PNRR

Potrivit datelor MIPE obținute și publicate de StartupCafe, alocările sunt: