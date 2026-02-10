Antena 3 CNN Politică Diana Buzoianu anunţă că a descoperit tăieri ilegale în aria protejată Podișul Hârtibaciului: "30.000 lei amendă și dosar penal"

Diana Buzoianu anunţă că a descoperit tăieri ilegale în aria protejată Podișul Hârtibaciului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Comisarii de la Garda Forestieră au descoperit tăieri ilegale de lemn în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov, a anunţat, marţi, ministra Diana Buzoianu. ️"Nu vorbim doar despre lemn furat. Arborii tăiați ar fi trebuit să asigure semințișul din care să se dezvolte viitoarea pădure", a afirmat Buzoianu, care a precizat că s-a aplicat o amendă de 30.000 de lei şi s-a deschis şi dosar penal.

"Tăieri ilegale descoperite și sancționate în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov. Garda Forestieră Națională a descoperit tăieri ilegale și furt de lemn într-un loc unde regulile ar trebui respectate mai strict ca oriunde altundeva.

  • Nu vorbim doar despre lemn furat. Arborii tăiați ar fi trebuit să asigure semințișul din care să se dezvolte viitoare pădure.
  • Controlul a avut ca urmări directe 7 contravenții constatate, 30.000 lei amendă aplicată și un dosar penal deschis.
  • Ariile protejate nu sunt linii abstracte pe o hartă! Sunt comori naturale, unde fiecare abatere lasă urme pe termen lung.
     
    De aceea, controalele sunt esențiale. Protejarea pădurilor înseamnă prezență în teren și aplicarea legii exact acolo unde e cel mai greu", a postat Buzoianu pe Facebook.

