Diana Buzoianu anunţă că a descoperit tăieri ilegale în aria protejată Podișul Hârtibaciului: "30.000 lei amendă și dosar penal"

Diana Buzoianu anunţă că a descoperit tăieri ilegale în aria protejată Podișul Hârtibaciului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Comisarii de la Garda Forestieră au descoperit tăieri ilegale de lemn în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov, a anunţat, marţi, ministra Diana Buzoianu. ️"Nu vorbim doar despre lemn furat. Arborii tăiați ar fi trebuit să asigure semințișul din care să se dezvolte viitoarea pădure", a afirmat Buzoianu, care a precizat că s-a aplicat o amendă de 30.000 de lei şi s-a deschis şi dosar penal.

"Tăieri ilegale descoperite și sancționate în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov. Garda Forestieră Națională a descoperit tăieri ilegale și furt de lemn într-un loc unde regulile ar trebui respectate mai strict ca oriunde altundeva.

Nu vorbim doar despre lemn furat. Arborii tăiați ar fi trebuit să asigure semințișul din care să se dezvolte viitoare pădure.

Controlul a avut ca urmări directe 7 contravenții constatate, 30.000 lei amendă aplicată și un dosar penal deschis.

Ariile protejate nu sunt linii abstracte pe o hartă! Sunt comori naturale, unde fiecare abatere lasă urme pe termen lung.



De aceea, controalele sunt esențiale. Protejarea pădurilor înseamnă prezență în teren și aplicarea legii exact acolo unde e cel mai greu", a postat Buzoianu pe Facebook.