Diana Buzoianu o acuza pe Natalia Intotero ca a blocat "Radarul Balastierelor". Intotero: "Trebuie să poată fi utilizat legal și sigur"

Natalia Intotero (stânga) spune că Radarul Balastierelor, invocat de Diana Buzoianu (dreapta) nu poate funcționa în absența unei Hotărâri de Guvern. Foto: Hepta

Fosta ministră USR a Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns, marți, într-o postare pe Facebook, afirmațiilor făcute de actuala deținătoare a funcției, Natalia Intotero (PSD). Aceasta din urma a avertizat că "Radarul balastierelor" nu poate fi dat în funcțiune, întrucât că lipsește cadrul legal, care ar urma să fie formalizat printr-o Hotărâre de Guvern. În plus, sunt alte aspecte legate de recepția și găzduirea aplicației, care nu au fost finalizate, a menționat Intotero.

Diana Buzoianu: Aș mai fi avut nevoie de câteva zile de mandat

"Ieri a fost ziua oficială a recepției finale pentru Radarul Balastierelor la Apele Române. Deja au venit scuzele de la PSD să nu poată fi dat în funcțiune Radarul Balastierelor. Ni se explică, într-un comunicat de presă parental, că nu avem încă un cadru legal pentru folosirea Radarului Balastierelor. Așa că mai trebuie să treacă timpul.

E adevărat că trebuie adoptată o Hotărâre de Guvern. Ce uită să spună PSD e că era deja lucrat la Apele Române, în paralel, un draft 90% finalizat pentru Hotărârea de Guvern de folosire a acestei aplicații. Eu nu am mai apucat să pun această hotărâre în transparență pentru că nu fusese încă recepționată aplicația. Aș mai fi avut nevoie doar de câteva zile de mandat.

Dar, începând de ieri, se pot modifica ultimele fraze (...) și se poate pune de urgență în transparență varianta finală de Hotărâre a Guvernului de folosire a Radarului Balastierelor.

Curaj, PSD. Puteți să puneți chiar săptămâna asta HG-ul în transparență pentru ca Radarul Balastierelor să fie folosit din noiembrie. Dacă vreți, pot face chiar eu public draftul în lucru, finalizat 90% de acum câteva zile, care mai are nevoie doar de mici modificări. Mafia Balastierelor nu poate primi cadou niște luni de neaplicare a Radarului Balastierelor", a scris Buzoianu.

Ministerul Mediului: Este nevoie de un cadru legal

Aplicația informatică "Radarul Balastierelor", destinată monitorizării exploatării și transportului agregatelor minerale, a ajuns în etapa de recepție finală, însă nu poate fi utilizată până la adoptarea cadrului legal necesar și îndeplinirea unor condiții tehnice și administrative, a precizat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

"Radarul Balastierelor este un instrument extrem de important pentru protejarea resurselor naturale și pentru creșterea transparenței în activitățile de exploatare și transport al agregatelor minerale. Prin intermediul acestei aplicații, instituțiile responsabile vor putea monitoriza mai eficient cantitățile exploatate, transporturile efectuate și respectarea condițiilor legale, contribuind astfel la prevenirea și combaterea exploatărilor ilegale.

Însă, pentru ca acest sistem să funcționeze cu adevărat și să producă rezultatele așteptate, este obligatoriu să existe un cadru legal clar, care să stabilească responsabilitățile tuturor celor implicați și modul în care sunt colectate, transmise și verificate informațiile.

Nu este suficient să avem o aplicație dezvoltată din punct de vedere tehnic. Trebuie să ne asigurăm că aceasta poate fi utilizată efectiv, în condiții de legalitate, siguranță și eficiență", a declarat Natalia Intotero, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, citată în comunicat.

Natalia Intotero spune că va continua demersurile care să permită utilizarea aplicației

Potrivit documentului citat, pentru operaționalizarea sistemului este necesară adoptarea unei hotărâri a Guvernului care să reglementeze utilizarea aplicației, să stabilească obligațiile operatorilor economici, atribuțiile instituțiilor implicate și fluxurile de transmitere și verificare a datelor.

Totodată, trebuie finalizată recepția aplicației, definitivată soluția de găzduire și gestionare a acesteia în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și constituită structura administrativă responsabilă de operarea și monitorizarea sistemului.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor precizează că va continua, împreună cu instituțiile implicate, demersurile necesare pentru asigurarea condițiilor legale, tehnice și administrative care să permită utilizarea aplicației.

Până la finalizarea acestor etape, "Radarul Balastierelor" nu poate fi utilizat ca instrument operațional de monitorizare și control al exploatării și transportului agregatelor minerale.