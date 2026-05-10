Diana Șoșoacă a sfâșiat steagul UE de Ziua Europei: "Ia tu partea ta și-mi iau și eu partea mea”

Scena ar fi avut loc la Mănăstirea Plăviceni, din satul Dudu, județul Teleorman. FOTO: Captură video/Facebook

Eurodeputata Diana Șoșoacă a făcut un gest revoltător, de Ziua Europei. Potrivit unui clip video publicat pe Facebook, ea a sfâșiat steagul Uniunii Europene, împreună cu un grup de susținători. „Ia tu partea ta de Europă, și-mi iau și eu partea mea!”, se aude spunând eurodeputata.

Scena ar fi avut loc la Mănăstirea Plăviceni, din satul Dudu, județul Teleorman.

Gestul Dianei Șoșoacă a avut loc în ziua în care Ambasada Rusiei la București a publicat mai multe fotografii de la o recepție în care apare și Șoșoacă. Imaginile au fost puse pe Facebook într-un mesaj în rusește, în care Uniunea Europeană este acuzată că denaturează realitatea istorică.

Europarlamentarul S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a rămas fără imunitate. Aceasta a fost audiată, marți, în Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European pentru ridicarea imunității sale parlamentare. Parchetul General al României a inițiat anul trecut acțiunea penală împotriva sa, acuzând-o de 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate, promovarea ideologiilor legionare și antisemitism.

Eurodeputata susține că viața ei îi este în pericol și cinci țări, inclusiv „unele europene”, i-au oferit posibilitatea de a solicita azil politic.

„Sunt 5 țări, inclusiv europene, care mi-a oferit posibilitatea de a cere azil politic. Le-am mulțumit frumos și am refuzat. Eu nu sunt o lașă ca voi, eu sunt om al demnității, al onoarei, al adevărului, al dreptului, sunt un avocat renumit. Sunt un care nu a deviat de la drumul său. Pe mine nu mă îndepărtează nimeni. Îmi face plăcere să văd cum vă chinuiți să încălcați Constituția și legea ca să îmi puneți botniță. Adevărul se răcnește și în spatele botniței”, a mai spus Șoșoacă.