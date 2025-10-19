Diana Şoşoacă, apariţie controversată la Moscova la o gală la care era prezent și Putin: "Din Parlamentul European sunt singura"

Publicat la 10:56 19 Oct 2025

Diana Şoşoacă a avut o apariţie controversată la Moscova la o gala la care a fost prezent și Vladimir Putin. FOTO Hepta

Diana Şoşoacă a avut o apariţie controversată la Moscova la o gala la care a fost prezent și Vladimir Putin. Europarlamentara a publicat imagini de la Teatrul Balşoi şi s-a lăudat că e singurul europarlamentar primit de dictatorul rus.

De altfel, și în ţară, Şoşoacă este nelipsită de la evenimentele Ambasadei Rusiei din Bucureşti.

Diana Șoșoacă a făcut publice imaginile pe contul său de TikTok.

În imagini ea spune că e la Teatrul Balșoi și îl arată în imagini pe tatăl lui Elon Musk, cu care "a făcut cunoștință" și" va pune poze".

"E o recepție extrem de importantă. Nu există internet pentru că există prezența cuiva, unul dintre cei mai importanți oameni de pe pământ", spune ea, arătând o imagine cu Vladimir Putin.

"Sunt veniți din toată lumea, China, toate țările africane.

Din Parlamentul European sunt singura, întotdeauna deschizătoarea de drumuri", spune Șoșoacă în imaginile video filmate.

Parchetul General a trimis, în luna septembrie, Parlamentului European o cerere de ridicare a imunității europarlamentarei, acuzată de comiterea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară. Diana Șoșoacă a catalogat atunci demersul ca fiind „o tentativă de execuție politică”. }n urm[ cu 10 zile, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat în plenul Legislativului European de la Strasbourg că a primit din partea autorităților române cererea respectivă.