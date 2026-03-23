Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Parchetul General cere ridicarea imunității pentru mai multe infracțiuni

Europarlamentara Diana Șoșoacă va fi audiată, marți, în Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European, la cererea Parchetului General al României, care a solicitat ridicarea imunității parlamentare a acesteia.

Potrivit cererii Parchetului General, Șoșoacă este vizată de mai multe infracțiuni: patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracțiuni de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război sau crime împotriva umanității, promovarea de idei și doctrine antisemite, negarea sau minimalizarea Holocaustului și ultraj.

Audierea are loc în ședință secretă – nimeni din afara comisiei nu are acces la discuții. După finalizarea audierii, comisia va elabora un raport care va fi supus votului membrilor acestei comisii. Dacă raportul va fi adoptat, acesta va ajunge în plenul Parlamentului European pentru votul final.

În cazul în care imunitatea îi va fi ridicată, Șoșoacă va putea fi anchetată în România pentru faptele menționate. La nivel european, însă, statutul său de europarlamentar nu se modifică.

Dacă Șoșoacă nu se va prezenta la audiere, comisia ar putea decide să recomande ridicarea imunității în absența sa.