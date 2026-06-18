DOCUMENT. Programul de guvernare al lui Veștea: Au apărut SMR-urile ca strategie națională. Ce se promite pentru pensionari și bugetari

4 minute de citit Publicat la 12:32 18 Iun 2026 Modificat la 12:39 18 Iun 2026

Premierul desemnat Adrian Veștea. Foto: Agerpres

Antena 3 CNN a obținut draftul programului de guvernare pe care premierul desemnat Adrian Veștea îl va depune în Parlament. Documentul este prezentat într-un moment în care Guvernul Veștea încă își caută majoritatea parlamentară necesară pentru învestire.

Potrivit documentului de 68 de pagini, eforturile viitorului Guvern se vor baza pe patru piloni strategici: siguranța pentru România, aderarea României la OCDE, implementarea integrală și responsabilă a PNRR și absorbția de fonduri europene.

De asemenea, cele trei principii de guvernare vor fi: ordine în finanțe publice, buna guvernare, respect pentru cetățeni.

Textul integral poate fi citit AICI.

Printre cele mai importante obiective asumate se numără reducerea deficitului bugetar, creșterea colectării taxelor, combaterea evaziunii fiscale, implementarea integrală a PNRR, aderarea la OCDE și utilizarea fondurilor europene pentru investiții în infrastructură, sănătate și educație.

Ce promite pentru pensionari

Programul vorbește despre „reglementarea corectă a pensionărilor din toate domeniile”, combaterea pensionărilor anticipate considerate nejustificate și aplicarea unor reguli fiscale unitare pentru toate categoriile profesionale.

La capitolul reforme, guvernul propune:

eliminarea excepțiilor care permit pensionarea anticipată;

limitarea câștigurilor din pensiile necontributive;

reclasificarea unor categorii de personal în vederea recalculării vârstei de pensionare;

continuarea reformei pensiilor speciale.

Documentul mai prevede digitalizarea completă a serviciilor Casei Naționale de Pensii, inclusiv introducerea „e-Talonului”, digitalizarea arhivelor și sisteme informatice de analiză pentru administrarea sistemului de pensii.

Ce se pregătește pentru bugetari

Programul anunță o reformă amplă a administrației publice centrale și locale. Printre măsurile propuse se află:

reducerea personalului acolo unde evaluările arată că este necesar;

diminuarea sporurilor și stimulentelor considerate exagerate;

introducerea salarizării unitare în sistemul public;

evaluarea periodică a performanței conducerii instituțiilor;

revizuirea statutului funcționarilor publici și a Codului muncii.

Guvernul promite și restructurarea companiilor de stat, cu indicatori de performanță pentru management, auditarea activelor, reducerea subvențiilor și înlocuirea conducerilor care nu își ating obiectivele.

SMR-urile intră în strategia națională

Deși proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) a generat intense controverse politice în trecut, după ce Ilie Bolojan a anunțat că proiectul de la Doicești ar trebui oprit, noul program de guvernare îl transformă în prioritate națională explicită.

La capitolul Energie, documentul introduce explicit dezvoltarea SMR, alături de retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și construcția reactoarelor 3 și 4. Guvernul propune și încurajarea unei industrii locale pentru lanțul de furnizare al tehnologiei SMR.

Tot în energie sunt prevăzute exploatarea gazelor din Neptun Deep și Caragele, dezvoltarea unor noi centrale pe gaze și extinderea capacităților de energie regenerabilă și stocare.

Ce promite programul pentru familii

Programul de guvernare include și un pachet de măsuri pentru stimularea natalității și sprijinirea familiilor numeroase. Printre propuneri se numără acordarea unei subvenții de 2.250 de lei pe lună, timp de un an, pentru angajatorii care încadrează în muncă părinți cu cel puțin trei copii. Totodată, femeile cu minimum trei copii care sunt salariate sau desfășoară activități independente ar urma să primească o primă de 1.000 de lei pe lună, pe o perioadă de 12 luni.

Documentul prevede și posibilitatea ca bunicii să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, prin modificarea cadrului legal actual. În plus, sunt propuse programe pentru locuințe destinate tinerilor, dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii și extinderea centrelor de zi pentru familiile vulnerabile.

Măsurile prioritare ale Guvernului Veștea

1. Creşterea veniturilor la bugetul de stat şi combaterea evaziunii fiscale

ANAF, Antifraudă, VAMA plasate în afara algoritmului politic şi supuse reorganizării,

indicatorilor de performanţă. Finalizarea digitalizării. Controale pe baza analizelor de

risc;

indicatorilor de performanţă. Finalizarea digitalizării. Controale pe baza analizelor de risc; Îmbunătățirea legislaţiei privind evaziunea fiscală şi executării silite;

Parteneriat cu cetăţenii pentru combaterea evaziunii fiscale;

Analiza excepţiilor fiscale şi corectarea acestora, acolo unde este cazul;

2. Analiza şi prioritizarea proiectelor de investiţii

Prioritizarea programelor de investiţii din bugetul naţional:

a) optimizarea cofinanţării APL-uri, în funcţie de capacitatea financiară a acestora, pentru

prioritizare investiţii;

b) reevaluarea şi prioritizarea programelor de investiţii;

c) introducerea de indicatori pentru sustenabilitatea proiectelor (de exemplu, număr de

locuitori, spor natural, număr de autorizaţii de construcţie);

d) evaluarea impactului proiectelor finalizate (de exemplu, număr racordaţi la reţele de apă,

canalizare etc.);

e) standarde de cost revizuite.

a) optimizarea cofinanţării APL-uri, în funcţie de capacitatea financiară a acestora, pentru prioritizare investiţii; b) reevaluarea şi prioritizarea programelor de investiţii; c) introducerea de indicatori pentru sustenabilitatea proiectelor (de exemplu, număr de locuitori, spor natural, număr de autorizaţii de construcţie); d) evaluarea impactului proiectelor finalizate (de exemplu, număr racordaţi la reţele de apă, canalizare etc.); e) standarde de cost revizuite. Evaluarea şi eşalonarea proiectelor din programul „Anghel Saligny“.

3. Reforma administraţiei locale

Stimularea performanţei (de exemplu, alocări în funcţie de gradul de încasare a

impozitelor, responsabilizarea în autorizaţii pentru a construi şi stabili corect impozitele);

impozitelor, responsabilizarea în autorizaţii pentru a construi şi stabili corect impozitele); Coordonare şi colaborare eficientă între Poliţia Locală şi Poliţia Naţională;

Creşterea capacităţii de încasare a impozitelor;

Transferarea reţelelor de utilităţi publice neautorizate către operatorii regionali autorizaţi

4. Modificarea legislaţiei generale care să susţină reformele

Revizuirea statutului funcţionarilor publici şi al celor parlamentari;

Revizuirea Codului muncii;

Dezvoltarea unui sistem mai simplu şi mai eficient de evaluare periodică a indicatorilor

de performanţă pentru conducerile instituţiilor;

de performanţă pentru conducerile instituţiilor; Revizuirea legii dialogului social;

Revizuirea contractelor colective de muncă;

5. Restructurarea companiilor de stat

Consilii de supraveghere sau administraţie formate din profesionişti;

Transparenţă (de exemplu, CCM-uri, cheltuieli, bugete etc.);

Indicatori de performanţă urmate de demiteri pentru neîndeplinirea acestora;

Reducerea subvenţiilor şi creşterea eficienţei;

Auditarea activelor;

Eficientizarea și restructurarea companiilor de stat care au pierderi cronice;

Eficientizarea participațiilor statului și dezvoltarea pieței de capital românești



6. Reforma administraţiei publice centrale

Simplificare, debirocratizare, descentralizare, digitalizare;

Calculul corect al personalului şi reducerea acestuia acolo unde se impune;

Reducerea sporurilor şi stimulentelor exagerate;

Salarizare unitară în sistemul public.





7. Mai mulţi angajaţi în economie

reducerea perioadei de şomaj;

descurajarea acordării concediilor medicale fictive;

stoparea creşterii exagerate a numărului de persoane care beneficiază de ajutor de

handicap;

handicap; ajutoare sociale doar acolo unde nu există locuri de muncă;

eliminarea excepţiilor în vederea pensionării anticipate.



8. Resurse naturale valorificate mai bine

Raportare mai clară a producției și a veniturilor datorate statului;

Inventarierea activelor și resurselor subutilizate - Guvernul va realiza o inventariere a activelor, perimetrelor și resurselor care nu sunt valorificate corespunzător, pentru a identifica soluții de punere în valoare, relansare sau reorganizare. Folosirea resurselor naturale pentru securitate economică și energetică.

9. Reforma pensiilor speciale

Reforma sistemului de salarizare în sectorul public, prin adoptarea unor noi legi care să elimine inechitățile, să asigure o remunerare echitabilă și să creeze o bază corectă pentru calculul drepturilor de pensie;

Sentinţe unitare şi criterii de performanţă în justiţie;

Limitarea câştigurilor din pensiile necontributive;

Reclasificarea personalului din instituţii în vederea calculului vârstei de pensionare