Dogioiu: Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie referitor la proiectul privind pensiile magistraţilor

1 minut de citit Publicat la 15:25 06 Noi 2025 Modificat la 15:26 06 Noi 2025

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Sursa foto: Agerpres

O decizie privind fondul şi forma de adoptare a proiectului privind pensiile magistraţilor ar urma să fie luată săptămâna viitoare, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres.

"Conţinutul discuţiilor din coaliţie nu este domeniul meu. Ce vă pot spune este că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare", a afirmat Ioana Dogioiu, la Palatul Victoria, întrebată despre cele mai recente discuţii purtate de premier în coaliţia de guvernare în privinţa acestui act normativ.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că subiectul privind pensiile magistraţilor trebuie tranşat foarte rapid, menţionând că nu există niciun motiv ca premierul să fie răspunzător pentru un eşec în acest caz.

"Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie (n.r.: privind proiectul pensiilor magistraţilor). Aşa cum am mai spus: tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc nouă, ca ţară.

Sper să se ajungă la o soluţie, sper ca partidele din coaliţie să aibă maturitatea necesară şi nu vorbesc de PNL aici pentru că noi am demonstrat clar că avem un proiect de lege pe care l-am susţinut şi care a venit în această formă propusă de Guvernul Bolojan şi acum trebuie să meargă înainte", a precizat Mircea Abrudean.

Potrivit declaraţiilor făcute de preşedintele Senatului, există flexibilitate în privinţa perioadei de tranziţie referitor la creşterea vârstei de pensionare a magistraţilor.

"Eu, din discuţiile pe care le-am avut cu premierul, am înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a merge, a depăşi cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate, legat de cuantum am înţeles că nu, dar sigur că orice discuţie constructivă poate fi benefică. Propunerea preşedintelui e foarte bine că există", a adăugat Mircea Abrudean.