Ministrul Justiției spune că l-a avertizat pe Bolojan de lipsa avizului CSM: Pensiile magistraților au căzut la CCR din cauza „pripei”

Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. Sursa foto: Facebook/Radu Marinescu

Ministrul Justiției a declarat joi, la Antena 3 CNN, că eșecul de la Curtea Constituțională a României (CCR) privind reforma pensiilor magistraților se datorează „pripei” Guvernului. Radu Marinescu a adăugat că ministerul pe care îl conduce a avertizat Executivul că era necesar să solicite avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). De asemenea, ministrul Justiției a criticat voalat decizia lui Ilie Bolojan de a respinge propunerea PSD de constituire a unui grup de lucru care să elaboreze o nouă lege, afirmând că „o abordare unilaterală” riscă să fie respinsă din nou de CCR.

Ministrul Radu Marinescu a explicat că până la luarea unei decizii privind modul în care Guvernul va tranșa reforma pensiilor magistraților este necesar să aștepte motivarea Curții Constituționale.

„Este o lege care a fost declarată neconstituțională pentru motive de natură extrinsecă, în esență pentru faptul că nu a fost așteptat avizul consultativ al CSM în intervalul de 30 de zile prevăzut de lege. E o declarare a legii ca neconstituțională în integralitatea sa ca urmare a acestui motiv de procedură, ceea ce ridică ipoteze de lucru, atât de abordare parlamentară, cât și de abordare într-o nouă asumare a răspunderii de către Guvern.

Însă eu cred că trebuie așteptată decizia CCR pentru că analizând acest motiv extrinsec, Curtea se va referi și la procedură și la perspectivele de emitere a unui act constituțional”, a spus Radu Marinescu la Antena 3 CNN.

Totuși, România nu mai are timp de pierdut. 28 noiembrie este termenul până la care țara noastră s-a angajat să îndeplinească jalonul din PNRR care vizează pensiile speciale. De această reformă sunt condiționate 231 de milioane de euro.

„Ceea ce trebuie să facem cu toții este să acționăm pentru a avea o lege constituțională pentru a închide acel jalon din PNRR. Trebuie, în mod foarte responsabil, cu toții, în Coaliția de guvernare, în Parlament și în Guvern, să stabilim o cale cât mai rapid de urmat și să avem în vedere toate aspectele care ridică chestiuni de neconstituționalitate. E necesar să avem dialog cu puterea judecătorească. Important e să parcurgem toate etapele care să asigure constituționalitatea rezultatului”, a explicat ministrul Justiției.

„Un eșec din cauza pripei”

Premierul Ilie Bolojan a fost sub tirul atacurilor PSD, după ce social-democrații au propus înființarea unui grup de lucru mixt care să elaboreze o nouă lege, după decizia CCR. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat chiar că are informații „pe surse”, potrivit cărora CCR a respins legea și din motive de fond, de conținut.

Radu Marinescu a precizat că poziția PSD a fost una „cât se poate de corectă” și a avertizat că o „abordare unilaterală” poate duce la un nou eșec la CCR.