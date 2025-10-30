Dominic Fritz, despre situația economică: Suntem profund în rahat

Dominic Fritz, preşedintele partidului Uniunea Salvați România. Sursa foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri seara, la Observator News, că, România trebuie să evite să intre în incapacitate de plată și că acum trebuie achitată nota de plată pentru greșelile guvernului anterior. ”Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni”, a spus Fritz.

Liderul USR a vorbit despre tensiunile care există în momentul de față în Coaliție și a spus că „sunt forţe şi părţi care îşi doresc mai degrabă schimbarea”, de aceea existând și aceste neînțelegeri. Totodată, liderul USR a mai subliniat că, în prezent, prioritatea Coaliției este să evite ca țara noastră să ajungă într-o incapacitate de plată.

„Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi că trebuie să evităm să ajungem într-o incapacitate de plată, adică, de fapt, să scoatem castanele din focul deficitului în care, trebuie să o spunem, ne-a băgat guvernul trecut.

Am trăit de prea mulți ani minciuni. Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate, s-au semnat contracte pentru investiții pe baza unor bani inexistenți și acuma trebuie să plătim această notă de plată.



Dar, pentru o ţară, în câteva luni, din păcate nu se poate. Prea profund suntem în rahat, dacă îmi permiteţi, să ne putem scoate în câteva luni”, a mai arătat Fritz.