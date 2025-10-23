Dominic Fritz: Nu cred că avem spaţiu bugetar pentru majorarea salariului minim de anul viitor

Dominic Fritz: Nu cred că avem bugetul necesar pentru a majora salariul minim de anul viitor. Foto:Hepta

Președintele partidului Uniunea Salvați România, Dominic Fritz a declarat Joi pentru Agerpres că nu vede în momentul de de față nicio soluție pentru o posibilă creștere a bugetului național a salariului minim de anul viitor, acesta mai spune că dacă PSD-ul nu ar fi participat la o guvernare care "să aducă deficitul bugetar la 10%", majorarea salariilor minime ar fi putut avea loc, informează Agerpres.

"Pentru creşterea salariului minim, care are un efect imediat nu doar asupra bugetului statului, ci şi asupra economiei mai largi, momentan eu nu văd spaţiul bugetar şi de aceea pentru 2026 nu cred că este realist, deşi, bineînţeles, toată lumea şi-ar dori să avem acest spaţiu. Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care au dus deficitul la 10%, acum am avea spaţiu de a creşte salariul minim", a președintele USR afirmat Dominic Fritz.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, că "a atenţionat puţin Guvernul" pe subiectul creşterii salariului minim, liderul social-democrat susţinând că România riscă intrarea într-o zonă de infringement dacă nu adoptă acestă măsura.

"Am atenţionat un pic guvernul, inclusiv azi miercuri am văzut luări de poziţie cum că se refuză creşterea salariului minim. Să ştiţi că e un angajament european pe care România l-a luat. Am vorbit inclusiv cu Roxana Mînzatu, comisarul european, vicepreşedinta comisiei, am rugat-o să prezinte un material prin care să luăm deciziile cele mai bune în România, fiindcă riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creştere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem", a spus Grindeanu, întrebat dacă social democraţii s-au gândit la măsuri de sprijinire a categoriilor vulnerabile în contextul creşterii preţurilor la energie.