Două blocuri au fost construite la mai puţin de 100 de metri de un depozit de muniţie din Piteşti, acuză Miruță. 18 persoane, implicate

Două blocuri au fost construite la mai puţin de 100 de metri de un depozit de muniţie din Piteşti, acuză Miruță. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/GettyImages

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat vineri că a trimis la DNA o sesizare în care solicită cercetarea a 18 persoane din MApN, printre care se află şi un general de brigadă, pentru că ar fi aprobat ilegal construirea a două blocuri la mai puţin de 100 de metri de un depozit mare de muniţie situat în municipiul Piteşti.



În cadrul unei conferinţe de presă, Miruţă a explicat că a primit recent un nou set de informaţii "cu nişte lucruri care nu sunt în regulă", ca urmare a unor controale dispuse anterior.



El a semnalat un caz similar cu cel de la Craiova, legat de avizarea ilegală a construcţiilor civile lângă un depozit de muniţie din Piteşti.

"Avem cazul, şi observ că este o obişnuinţă după ce s-a întâmplat la Craiova, avizării ilegale a unei construcţii civile lângă un depozit mare de muniţie din municipiu Piteşti.

Două blocuri, 128 de apartamente, au fost construite, în aprecierea noastră ilegal, la o distanţă de 100 de metri, când legea impunea o distanţă de 200 de metri lângă depozitul de muniţie de la unitatea militară din Piteşti.

Uitându-mă pe traseul pe care s-au luat deciziile, în 2019, în mod clasic, s-a cerut aviz de la Ministerul Apărării, în luna aprilie. Avizul a fost negativ, pentru că s-a verificat şi s-a constatat că este o distanţă prea mică.

La două săptămâni după, s-a cerut din nou acelaşi aviz şi vă amintesc procedura identică cu situaţia blocului de la Craiova, când aici, a doua oară, s-a dat aviz negativ.

Două luni mai târziu, la o a treia solicitare identică, cu nerespectarea legii s-a dat aviz pozitiv. Acela a fost momentul în care s-a ridicat bariera pentru a se demara aceste construcţii. Aici, suplimentar, este o conştientizare şi din partea Primăriei despre ilegalitate, pentru că am găsit un acord semnat la Piteşti, între Ministerul Apărării şi Primăria Piteşti, cu privire la o limită de 200 de metri, distanţă faţă de depozitul de muniţie. Primăria semnase acest acord, exista acel acord şi cu toate că el exista în primărie şi exista conştientizare despre el, s-a făcut că nu se mai cunoaşte şi s-a dat aviz de a se construi aceste blocuri", a explicat Miruţă, citat de Agerpres.



El a afirmat că a trimis o sesizare la DNA, în care a solicitat procurorilor cercetarea a 18 persoane din MApN, printre care se află şi un general de brigadă.



"Sunt 18 oameni din Ministerul Apărării implicaţi. Toţi au fost trimişi pentru cercetare la DNA. Oameni cu grade mai mici, însă inclusiv oameni cu grad de general de brigadă. Prin mâna lor a trecut aprobarea unor astfel de decizii. Suplimentar, am cerut şefului Statului Major al Apărării o analiză şi un parcurs pentru a vedea cum şi pe ce cheltuială se mută acel depozit de acolo, dacă asta va fi decizia. Nu suntem într-o situaţie în regulă cu două blocuri, 128 de apartamente, lângă un depozit, în care noi ştim ce este acolo. Notificăm, de asemenea, Primăria, Consiliul Judeţean şi Inspectoratul pentru Construcţii", a adăugat Miruţă.