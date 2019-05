Dragnea, prima reacție după acuzațiile lui Iohannis: „Se scaldă în ridicol și în penibil”

Foto: captură Antena 3

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, că partidul său nu a boicotat niciun referendum, iar el nu a fost condamnat pentru fraude la referendum, susţinând că preşedintele Klaus Iohannis „se scaldă în ridicol şi în penibil”.



„Omul ăsta se scaldă în ridicol şi penibil de foarte mult timp. Aţi spus că e un sfârşit de campanie încordat. Pentru noi nu e, e pentru toţi cei care au aruncat cu ură şi venin pentru că asta ştiu să facă. Unu: PSD nu a boicotat niciun referendum. Niciun referendum nu a fost boicotat de PSD, dimpotrivă, cei care au boicotat un referendum au fost USR, PLUS, PNL, el. (...) Eu nu am fost condamnat pentru fraude la referendum. (...) Eu îi spun lui Iohannis: astea sunt visele lui, că se schimbă majoritatea după alegeri. Ce legătură au europarlamentarele şi referendumul cu majoritatea parlamentară? Hai să vedem ce hotărăsc românii.

Îl asigur pe Iohannis că PSD va fi aici şi luni, şi marţi, şi miercuri şi joi şi va fi şi în decembrie, când va fi izgonit de la Cotroceni. El asta trebuie să ştie. Omul ăsta a ajuns să mă viseze şi ziua şi noaptea.

Eu cred că nu are alt gând decât Liviu Dragnea, cum să mor eu, cum să mă condamne pe mine, nu are altă preocupare, are o obsesie”, a afirmat Dragnea, la un post de televiziune.

