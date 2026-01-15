Dragoş Pîslaru, despre reforma administraţiei publice: Nu e o surpriză, e firesc ca şi statul să-şi reducă cheltuielile

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, miercuri seară, că pachetul de legi are vizează reforma administraţiei publice nu este ”o surpriză”. ”Este firesc ca şi în zona aparatului de stat, a cheltuielilor publice să existe diminuări", a firmat Pîslaru la Euronews.

Acesta susţine că este important ca economiile la buget să se facă, fiind vorba despre o sumă de 5,7 miliarde de lei pe an, cu un impact scontat pentru anul acesta de 3,3 miliarde de lei.

”Cred că, în esenţă, nu discutăm de o surpriză. Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp. Există o mare parte din populaţie, dintre români, care şi-ar fi dorit poate ca aceste măsuri care cumva balansează, echilibrează efortul, în această perioadă în care reducem deficitul bugetar, între ce deja s-a întâmplat, adică modul în care a contribuit sectorul privat, prin creşteri de taxe, sau persoanele fizice, iată, de data aceasta statul, la rândul său, reduce cheltuielile.

Este firesc ca şi în zona aparatului de stat, a cheltuielilor publice să existe diminuări.

La ce ne uităm la MIPE este mai degrabă o eficientizare a schemei. Va exista şi o consultare cu sindicatul pe care îl avem în minister. Ne uităm dacă e nevoie de toate posturile respective, există şi posturi în regim contractual", a afirmat Dragoş Pîslaru.

Ce prevede reforma Administrației

Ministerul Dezvoltării a publicat, marți seara, în transparență decizională, proiectul pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea și care vizează reforma Administrației.

Pachetul de măsuri modifică mai multe acte normative și prevede de la tăieri de personal, la majorări de impozite pentru clădirile ilegale sau sancțiuni pentru cei care nu își plătesc datoriile. Documentul introduce și o „listă a rușinii” cu datornicii, persoane fizice sau juridice.

Potrivit actului normativ, care urmează să fie dezbătut în Guvern, prin legea bugetului ordonatorii de credite primesc mai puțin cu 10% pentru cheltuielile de personal față de anul 2025.

Încadrarea în buget se face prin disponibilizări sau reduceri de salarii/sporuri. De asemenea, vor fi desființate peste 6.000 de posturi de consilieri personali, se face o reducere cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului și o reducere cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, dar nu mai mult de 20% aplicat posturilor ocupate.