Economist, despre propunerile AUR pentru redresarea economiei: „Ar putea fi trecute în subsidiar de discursurile absolut aberante”

Economistul Adrian Negrescu a avertizat luni, cu privire la propunerile AUR pentru reducerea evaziunii fiscale și relaxarea fiscale că eventualele idei care ar putea fi bune riscă să fie umbrite de discursurile radicale ale partidului. „Sunt și oameni normali la cap în AUR, câțiva oameni care chiar sunt buni pe zona de business și ar putea reprezenta un avantaj pentru politica guvernamentală. Dar mi-e teamă că toate aceste lucruri pozitive construite în jurul programului de guvernare ar putea fi trecute în subsidiar de discursurile acestea absolut aberante”, a declarat Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu a afirmat că reducerea cheltuielilor statului nu este o idee nouă, ci o măsură necesară.

„Reducerea cheltuielilor bugetare trebuie să o facem, pentru că anul viitor trebuie să ducem deficitul bugetar sub 5%. Noi suntem într-un program de asistență cu Comisia Europeană, în care, în următorii cinci ani, trebuie să reducem deficitul bugetar cu un punct, chiar două puncte la un moment dat. Altfel spus, trebuie să facem acest lucru”, a declarat economistul.

El a adăugat că această direcție este esențială pentru echilibrarea finanțelor publice. „Este esențial. Nu e nimic nou sub soare în ceea ce privește reducerea cheltuielilor statului”, a spus Negrescu.

Economistul consideră pozitivă și ideea reducerii numărului de parlamentari, mai ales în contextul situației demografice a României și al referendumului prin care românii s-au pronunțat pentru un Parlament mai mic.

„De asemenea, este un lucru pozitiv. Reducerea numărului de parlamentari este absolut necesară, măcar având în vedere situația demografică a României și referendumul pe care l-au votat românii pentru reducerea numărului de parlamentari”, a afirmat el.

În schimb, Adrian Negrescu a criticat ideea excluderii vânzării companiilor de stat, susținând că listările la bursă ar putea aduce bani la buget și investitori în România. „Chestia aceea cu companiile de stat mi se pare o poveste, nimic real din punctul meu de vedere. Listările la bursă ar putea aduce bani României și ar putea aduce investitori în țară”, a spus economistul.

Negrescu a mai afirmat că unele propuneri din programul prezentat de AUR sunt interesante, inclusiv cele privind reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii. „Un lucru de care cred că Nicușor Dan ar trebui să țină cont este reducerea schemei guvernamentale la 10 ministere și mai puțini secretari de stat. Asta cred că ar fi un lucru important să vedem în perioada următoare”, a declarat Negrescu.

Partidul AUR, condus de George Simion, a propus mai multe măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale și relaxarea fiscală a economiei, printre care introducerea taxării inverse a TVA, revenirea treptată la nivelul anterior de taxare și combatarea „optimizării fiscale practicate de multinaționale”.

„Reducerea evaziunii fiscale, combaterea optimizării fiscale practicate de marile companii, relaxarea fiscală și stimularea consumului sunt măsuri esențiale pentru relansarea economiei românești și pentru repararea efectelor produse de guvernarea Bolojan asupra nivelului de trai și competitivității economiei”, a transmis partidul AUR.

Într-un comunicat de presă, transmis duminică, AUR și-a prezentat planul economic pentru a repara „erorile guvernului Bolojan”.

Astfel, partidul propune introducerea taxării inverse a TVA-ului. Taxarea inversă este un mecanism de colectare a TVA prin care beneficiarul unei tranzacții (nu furnizorul) este obligat să plătească TVA-ul către bugetul de stat.