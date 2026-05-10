Cum vrea AUR să redreseze economia: taxare inversă a TVA-ului și combaterea „optimizărilor fiscale” ale multinaționalelor

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Foto: Agerpres

Partidul AUR, condus de George Simion, a propus mai multe măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale și relaxarea fiscală a economiei, printre care introducerea taxării inverse a TVA, revenirea treptată la nivelul anterior de taxare și combatarea „optimizării fiscale practicate de multinaționale”.

„Reducerea evaziunii fiscale, combaterea optimizării fiscale practicate de marile companii, relaxarea fiscală și stimularea consumului sunt măsuri esențiale pentru relansarea economiei românești și pentru repararea efectelor produse de guvernarea Bolojan asupra nivelului de trai și competitivității economiei”, a transmis partidul AUR.

Într-un comunicat de presă, transmis duminică, AUR și-a prezentat planul economic pentru a repara „erorile guvernului Bolojan”.

Astfel, partidul propune introducerea taxării inverse a TVA-ului. Taxarea inversă este un mecanism de colectare a TVA prin care beneficiarul unei tranzacții (nu furnizorul) este obligat să plătească TVA-ul către bugetul de stat.

„Primul pilon este, dacă vreți, introducerea treptată a taxării inverse generalizate. Asta înseamnă că, de la cele patru domenii în care avem astăzi taxarea inversă deja introdusă, să ne mutăm, încet, încet spre tot restul economiei”, a explicat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Senatorul AUR crede că sistemul actual de colectare a TVA „permite pierderi mari la buget și favorizează evaziunea fiscală pe întreg lanțul comercial”.

„Taxarea inversă înseamnă să încasăm TVA-ul doar la consum, la final. Și evidențierea TVA-ului să se facă doar contabil până la etapa consumului. Mai ales în contextul în care, urmarea politicilor guvernelor ultime, cel puțin 70% din consum se face utilizând marile rețele comerciale care sunt, spune și guvernul și toată lumea, foarte bine fiscalizate. Generalizarea treptată a taxării inverse este calea sigură spre reducerea evaziunii fiscale”, a spus Petrișor Peiu.

A doua măsură propusă de AUR este să fie interzise deductibilitățile fiscale pentru „operațiunile asimilate optimizărilor fiscale pentru marile companii”.

„Trebuie să vorbim despre o chestiune de dreptate și de rebalansare între antreprenorii români și cei străini. Și vorbim despre interzicerea deductibilității fiscale a procedurilor de optimizare fiscală, adică a cheltuielilor cu managementul, cu consultanța, cu drepturile de proprietate intelectuală pe care filialele din România ale companiilor multinaționale le fac în favoarea companiilor-mamă, deductibilității dobânzilor percepute la creditele intra-grup”, a explicat Petrișor Peiu.

Totodată, partidul condus de George Simion vrea revenirea treptată la nivelul anterior de taxare, respectiv de TVA 19%, TVA redus 9%, impozit pe dividende 8%.

Punctul final din planul AUR pentru economie vizează măsuri de reducere a taxării muncii, începând cu salariile part-time, acordarea de facilități pentru elevi, studenți și persoanele de peste 65 de ani, reducerea impozitării salariului minim.

„Trebuie să avem în vedere reducerea taxării muncii în zona salariilor foarte mici. Nu ne ajută cu nimic să avem în continuare oameni cu venituri extrem de mici, care sunt oameni care nu apar pe piața de consum”, a explicat Peiu.