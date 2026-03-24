Eliminarea pensiilor speciale pentru aleşii locali nu a fost discutată în comisie. Proiectul va fi adoptat tacit

Proiectul privind eliminarea pensiilor speciale pentru aleşii locali a fost pus, marţi, pe ordinea de zi a Comisiei pentru muncă a Camerei Deputaţilor, dar nu a fost dezbătut şi nici nu a primit raport.

În aceste condiţii, iniţiativa legislativă va fi adoptată tacit pe 29 martie şi va merge la Senat pentru dezbateri şi vot, Camera Deputaţilor fiind primul for sesizat.

Unul dintre membrii comisiei, Sebastian Rusu, a solicitat, la începutul şedinţei, ca acest proiect să nu fie dezbătut pentru că nu este prioritar, deoarece pensiile speciale pentru primari nu sunt în plată în acest moment, ele fiind suspendate prin ordonanţa "trenuleţ".

"Nu considerăm că acum este prioritară, pentru că norma, practic, este suspendată, nu produce efecte, odată cu ordonanţa "trenuleţ. Noi nu am dori să participăm la această şedinţă, cu atât mai mult cu cât celelalte comisii nici nu au fost convocate pe acest subiect. Deci, nu prea ar mai avea rost. În acest caz, aş propune o amânare", a spus Rusu.

Preşedintele Comisiei de muncă, Adrian Solomon, a supus la vot suspendarea şedinţei şi a spus că proiectul va fi adoptat tacit pe 29 martie, după care va fi transmis la Senat.

"Nu ne pronunţăm astăzi, pentru că celelalte comisii nu au fost convocate şi pe 29 se adoptă tacit şi pleacă la Senat. Suspendăm astăzi şedinţa, că nu are rost să o facem, ei nefiind prezenţi", a spus Solomon după vot.

Deputata USR Cristina Prună a declarat după suspendarea şedinţei că acest proiect trebuia să fie adoptat, pentru că pensiile speciale ale primarilor sunt amânate în fiecare an prin ordonanţă de urgenţă.

"Am venit să susţin proiectul în calitate de iniţiator. Acest proiect de lege are termen de adoptare tacită şi să meargă la Senat la data de 29 martie. Astăzi ar fi trebuit să-l dezbatem aici şi fiecare partid parlamentar să-şi exprime opţiunea asupra acestui proiect. Din punctul nostru de vedere, acest proiect trebuia să treacă, nu să fie amânat. Până la urmă, aceste pensii speciale ale primarilor sunt amânate în fiecare an şi de aceea nu sunt în plată. Problema este că dacă vreodată, în următoarele luni, se va găsi o majoritate care să nu le mai amâne, ele o să intre în plată şi o să ne explodeze iarăşi deficitul bugetar, ceea ce este inadmisibil. Taxele şi impozitele care au fost puse tot pe umerii oamenilor din această ţară sunt cele care acoperă deficitul şi, practic, asta ar însemna o nouă creştere de taxe ca să acoperim pensiile speciale ale primarilor. Pentru că asta e viziunea Guvernului, sau a fost, cel puţin până acum", a susţinut Prună.

Ea a menţionat că odată ajuns la Senat, proiectul "poate fi ţinut la sertar" mult timp.

"O să-l susţinem şi la Senat, în măsura în care va fi pus pe ordinea de zi. Nu există niciun motiv pentru care acest proiect să fie agăţat undeva acolo, în legislaţie şi să existe riscul ca el să intre în vigoare. Vă dau doar câteva cifre. Dacă un primar sau viceprimar are un mandat, vorbim de primarii din 1992 şi până la momentul intrării în vigoare a acestei ordonanţe, asta înseamnă o pensie specială de peste 6.200 de lei, iar pensia maximă la care se poate ajunge, în funcţie de numărul de mandate, este undeva la 17.000 de lei, deci de 7 ori mai mult decât pensia medie din România, ceea ce este un scandal efectiv şi asta ne-ar face să creştem datoria publică şi mai mult. România se împrumută în momentul de faţă un miliard de euro pe săptămână, asta ca să plătească pensii şi salarii. Este extrem de important ca acest proiect să treacă, iar pensiile speciale ale aleşilor locali să fie eliminate", a conchis Cristina Prună.