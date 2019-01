Eugen Nicolicea, despre o posibilă suspendare a lui Iohannis: Trebuie să calculezi foarte bine eforturile şi să vezi rezultatul

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Eugen Nicolicea a declarat marţi seara, la Braşov, răspunzând unei întrebări referitoare la o posibilă suspendare a lui Klaus Iohannis, că preşedintele are nevoie de o "relansare", dar suspendarea nu reprezintă o acţiune în sine, ci una intermediară, care durează până la organizarea referendumului.



"Iohannis are nevoie de o relansare, dar în momentul în care ne hotărâm la acest lucru - vreau să spun că suspendarea nu este o acţiune în sine, este o acţiune intermediară, care durează până la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate să existe. Când vorbeşte toată lumea de suspendare, de fapt ar trebui să spună că trebuie să organizeze referendum pentru demiterea preşedintelui. Prima acţiune este această suspendare, o etapă intermediară, care durează maximum 30 de zile, până se face referendumul. Fie că referendumul este pozitiv şi atunci pleacă de la Cotroceni, fie că este negativ şi se reîntoarce la Cotroceni. Deci, nu se face suspendare de dragul suspendării şi atunci evident că ţinem cont de acest lucru. Trebuie să-ţi calculezi foarte bine eforturile şi să vezi rezultatul", a subliniat Nicolicea.



Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a adăugat că a fost întrebat şi de primarii din judeţ cu care s-a întâlnit marţi seara dacă se ia în calcul varianta suspendării preşedintelui.



"Le-am explicat primarilor că încă studiem această variantă. Avem o problemă serioasă, pentru că ne aflăm la Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Trebuie să calculăm şi cât ne-ar costa din punct de vedere economic acest lucru, la care Iohannis nu se gândeşte. În orice caz, întreprindem toate demersurile legale în sensul acesta", a afirmat Ştefănescu.



Codrin Ştefănescu şi Eugen Nicolicea au participat marţi seara, la Braşov, la şedinţa Biroului Permanent Judeţean şi a Biroului Executiv Judeţean, la care au luat parte primari, parlamentari, consilieri locali şi judeţeni ai PSD.