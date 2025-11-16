Eugen Teodorovici candideză ca independent la Primăria Capitalei

1 minut de citit Publicat la 16:33 16 Noi 2025 Modificat la 16:35 16 Noi 2025

Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanţelor. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi-a depus duminică, la Biroul Electoral Municipal, candidatura la Primăria Capitalei, potrivit Agerpres. "Intru în această competiţie pentru a demonstra că Bucureştiul poate fi condus cu profesionalism şi rezultate", a spus politicianul.

În vârstă de 54 de ani, Eugen Teodorovici a anunţat că intră în cursa electorală din 7 decembrie ca independent.

"Mă adresez astăzi vouă, bucureşteni, cu un angajament ferm. Azi, (...) îmi voi depune oficial candidatura, ca independent, pentru Primăria Capitalei. (...). Intru în această competiţie pentru a demonstra că Bucureştiul poate fi condus cu profesionalism şi rezultate.

Am o viziune clară şi am experienţa necesară pentru a o implementa. Acesta este mesajul meu simplu şi direct: Experienţa face diferenţa. (...) Haideţi să facem din Bucureşti un model de eficienţă", a scris Eugen Teodorovici într-o pe Facebook.

Până în prezent, şase candidaţi pentru funcţia de primar general au fost validaţi de BEM: Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianţa electorală "Dreptate pentru Bucureşti"), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD), Virgil Alexandru Zidaru (independent). Şi Liviu Gheorghe Floarea, candidat al Partidului Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache - PNŢMM, s-a înscris în cursa electorală.

Luni este ultimul termen pentru depunerea candidaturilor. Şi-au mai anunţat intenţia de a candida Ana Ciceală (SENS) şi Vlad Gheorghe (independent). Aceştia urmează să se prezinte luni la BEM pentru depunerea dosarelor.