Eugen Tomac, liderul PMP: Vom stabili votul pentru învestirea noului guvern în grupul parlamentar al PMP

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri, după întâlnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, că decizia privind votul de susţinere la învestirea noului guvern va fi luată în cadrul structurilor politice ale partidului, menţionând însă că a găsit deschidere la problemele pe care le-a ridicat în cadrul dialogului cu liderul liberal.



"Dacă pe chestiuni ce ţin de priorităţile PMP am găsit această deschidere, votul îl vom stabili în grupul parlamentar al PMP. Un partid este reprezentat de liderii săi, dar votul îl dau structurile politice ale partidului", a precizat Tomac.



Întrebat dacă în cadrul discuţiilor a fost abordată şi posibilitatea intrării PMP la guvernare alături de PNL, Eugen Tomac a spus că nu.



"Deocamdată, suntem în situaţia în care noi am prezentat obiectivele noastre şi care ar fi cererile PMP pentru a-şi exprima intenţia de a sprijini un guvern, pentru că dincolo de orgolii politice, dincolo de obiective politice, România are nevoie astăzi de un guvern", a susţinut Tomac.



Întrebat cum comentează faptul că preşedintele UDMR a spus că nu va susţine un guvern care să includă şi miniştri de la PMP, Tomac a mai precizat că nu a venit la discuţii cu solicitarea de a merge la guvernare.



"Noi nu am venit cu solicitarea să mergem la guvernare, am spus doar care sunt obiectivele noastre şi ce ne aşteptăm de la viitorul cabinet. Dacă vom fi invitaţi, dacă va exista acest subiect la următoarea discuţie, vom vedea, însă pentru noi este important să depăşim acest moment, să dăm ţării un guvern", a afirmat preşedintele PMP.



Potrivit lui Tomac, întâlnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, a fost "foarte bună", adăugând că a găsit multă deschidere din partea liderului liberal pe marginea subiectelor care sunt de interes pentru PMP.



"Am avut o întâlnire foarte bună, am discutat şi am trecut în revistă situaţia politică din ţară, mă bucur că am găsit multă deschidere din partea premierului desemnat pe marginea subiectelor care sunt de interes major pentru PMP, cum este cel legat de relaţia cu Republica Moldova. Sunt convins că vom ajunge aici la un punct de vedere care să exprime în totalitate preocuparea noastră constantă faţă de acest subiect. Sperăm ca viitorul cabinet să înfiinţeze această structură guvernamentală necesară pe relaţia cu Republica Moldova (...). Am agreat de asemenea ca, în Parlament, partidele noastre să insiste ca legea privind alegerea primarului în două tururi să fie readusă pe ordinea de zi în plenul Camerei şi votată", a mai spus Tomac.



Acesta a adăugat că va mai avea o rundă de convorbiri cu premierul desemnat cu privire la învestirea noului guvern, dar după negocierile cu celelalte partide pe care Ludovic Orban le va avea.