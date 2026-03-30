Florin Barbu cere o ședință de urgență pentru plafonarea alimentelor de bază: „Moare cineva dacă adaosul este 20-30% pentru 6 luni?”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Foto: Agerpres

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus luni că „este cazul ca adaosul la alimentele de bază să fie redus la 20-30% pentru 6 luni”. El a subliniat că „statul român poate interveni în orice moment, fie că vorbim de combustibili sau de alte domenii, pentru că avem declarată o situație de criză”, cerând astfel Guvernului ca mâine, „așa cum s-a întâmplat și în alte situații, să se facă o ședință de urgență pentru plafonarea alimentelor de bază”. Plafonarea actuală urmează să expire mâine, pe 31 martie.

„Încă de ieri am pus în transparență un act important pentru agricultură, pentru toți fermierii din sectorul vegetal. Este un mecanism prin care fermierii pot primi 78 de litri/hectar de motorină fără acciză și TVA. Noi achităm această acciză către fermieri.

În sectorul vegetal există taxare inversă la cereale. Acciza se plătea foarte greu, ANAF rambursa greu, iar acest lucru ne determină acum să aprobăm acest act normativ vital pentru agricultură”, a spus Barbu.

„Pe 31 martie expiră plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Am avut discuții la Guvern, am încercat să conving cu date ce impact poate avea. Am arătat, cu date clare și oficiale, că prețurile au scăzut cu până la 15-33%.

Având în vedere creșterea prețurilor la energie, gaze și combustibili, vreau să spun câteva lucruri importante și am pus această întrebare și la Guvern: credeți că moare cineva dacă, timp de 6 luni, intervenim cu măsuri concrete pentru români? Credeți că moare cineva dacă intervenim să reglăm piața? Credeți că moare cineva dacă adaosul la alimentele de bază nu mai este 100%, ci 20-30% pentru 6 luni? Nu credeți că este cazul să luăm aceste decizii pentru români într-o perioadă foarte grea?

De ce să sufere doar românii și să nu sufere și multinaționalele? Ministerul Agriculturii are actul normativ pregătit și solicit ca mâine, așa cum s-a întâmplat și în alte situații, să se facă o ședință de urgență pentru plafonarea alimentelor de bază”, a subliniat Barbu.

Mai mult, el a adăugat că „statul român poate interveni în orice moment, fie că vorbim de combustibili sau de alte domenii, pentru că avem declarată o situație de criză”.

„Haideți să încercăm ca, pe o perioadă de 6 luni, toate produsele agroalimentare să aibă un adaos plafonat la 20%, pentru că schema propusă de PSD nu afectează nicio societate sau magazin din România, fiind calculată pe toate cheltuielile directe și indirecte.

În momentul de față nu trebuie să mai încălcăm nicio directivă UE. Statul român poate interveni în orice moment, fie că vorbim de combustibili sau de alte domenii, pentru că avem declarată o situație de criză”, a mai spus Barbu.