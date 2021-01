Florin Cîțu: Etapa a treia ar putea începe în martie. Până la sfârșitul lunii septembrie vor fi vaccinați cu ambele doze 70% dintre români

"Etapa a două a început mai devreme cu două săptămâni. Am reușit să facem acest lucru, am avut stoc de vaccin. Dacă lucrurile merg bine, vom accelera și etapa a treia. De aceea am cumpărat 8 milioane de vaccinuri, dar ele vor veni din trimestrul II, începând cu luna aprilie." , a declarat Premierul Cîțu, în conferința de presă susținută miercuri.

"Suntem pregătiți cu centrele de vaccinare să ajungem la 150.000 de vaccinuri pe zi. În acest moment vom ajunge la 220.000 de doze săptămânal, în luna februarie. (…) 2.4 milioane până în 29 martie.

Așa cum avem programarea astăzi, până la sfârșitul lunii septembrie, 10.4 milioane de cetățeni, 70% dintre cei care trebuie vaccinați, vor fi vaccinați cu ambele doze de vaccinat. Am cumpărat toate dozele, sunt 23 de milioane de doze deja cumpărate, plătite, doar să vedem când vin."

Acesta a explicat si care sunt noile categorii de persoane incluse in etapa a doua de vaccinare.