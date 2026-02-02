Florin Manole anunță sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici: „1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și Crăciun”

Florin Manole anunță că pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei vor primi un ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei. FOTO: Hepta

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, acordarea unui sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici, sumele urmând să fie plătite în două tranșe, înainte de Paște și de Crăciun.

Potrivit ministrului, pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei vor primi un ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei, în două tranșe, iar cei cu pensia cuprinsă între 1.500 și 2.000 de lei vor primi tot în două tranșe o sumă totală de 800 de lei.

„Este vorba aici despre trei categorii: pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei, care vor primi un cuantum de 1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun, pensionarii cu pensia sub 2.000 de lei, adică între 1.500 și 2.000 de lei, care vor primi tot în două tranșe o sumă totală de 800 de lei și pensionarii care au pensia maximă de 3.000 de lei, care vor primi un sprijin de 600 de lei”, a declarat,luni, ministrul Muncii.

Florin Manole a precizat că ajutorul financiar face parte din pachetul de solidaritate propus de PSD Guvernului.