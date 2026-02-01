Manole, replică pentru primarul care a spus că "cine nu muncește, nu are dreptul să trăiască": "Din ajutor social nu se poate trăi"

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit, duminică, la Antena 3 CNN, despre pachetul de solidaritate în valoare de 3,4 miliarde de lei, în legătură cu care PSD a cerut adoptarea înaintea bugetului, avertizând că „nu este negociabil”.

Manole a avut un comentariu și pentru primarul liberal din comuna Cleja, județul Bacău, conform căruia „cine nu muncește nu merită să trăiască”, declarație care s-a viralizat pe rețelele sociale.

„Ajutoarele sociale sunt în cuantumuri atât de mici, încât o familie, un om care are un beneficiu social - sigur, mai face o muncă, fie la negru, fie în agricultura de subzistență, fie ca zilier - e imposibil să trăiască (doar din asta) în România, în care ne plângem cu toții de creșterea prețurilor.

E foarte greu, imposibil sa trăiești din câteva sute de lei pe lună. Aceasta este un mit. Nu poți să trăiești din ajutoare sociale în aceasta țară.

Cuantumul veniturilor persoanelor care primesc sprijin din partea statului este foarte mic. Acesta este și motivul pentru care vă dau un exemplu, ca să fac trecerea spre pachetul de solidaritate pe care îl propunem noi.

Un copil cu dizabilități primește astăzi, lunar, între 80 și 450 de lei din partea statului roman. Mi se pare extrem de puțin. Nu trăiește nimeni din atât de puțini bani. O familie care are un copil cu dizabilități are multe cheltuieli, are o povară mai mare decât noi, ceilalți, care nu avem un astfel de copil în întreținere. Spui despre familia aia ca huzurește pe banii statului, între 80 și 450 - 460 de lei? Evident că nu”, a declarat ministrul.

Ministrul Muncii: Pachetul social conține măsuri propuse cu echilibru și justețe

În legătură cu pachetul de solidaritate anunțat, duminică, de PSD, el a afirmat că e vorba despre măsuri „propuse cu echilibru și cu justețe”.

„Nu am exagerat nicăieri. Dacă vorbim, de exemplu, despre pensionari, pensionarii sub 3000 de lei (pensie), primind un anumit sprijin din partea statului înaintea Paștelui și Crăciunului, este ceva ce am mai făcut și e ceva ce trebuie să continuăm să facem, mai ales că pensiile au fost înghețate prin primul pachet al guvernului Bolojan, iar prețurile au crescut.

Inflația este mare, mai mică decât anul trecut, dar tot este nevoie de intervenția statului. Înghețarea alocațiilor a afectat 3,6 milioane de copii, dar nu toți copiii au aceleași nevoi.

Am și eu un copil acasă. Pentru tot restul familiei mele, înghețarea alocatiei nu este o problemă, dar sunt convins că sunt foarte multe familii (cărora înghețarea alocației le-a adus probleme).

Putem, cu un impact de 300 de milioane de lei, să creștem beneficiile pentru copiii cu dizabilități, care sunt copii ce au nevoie de mai multe resurse Și cred că nimeni nu e împotriva acestei idei, de a crește beneficiile pentru mamele singure care au 1, 2, 3, 4, 5 copii în întreținere.

E vorba de peste 500 de mii de familii care vor fi astfel sprijinite, de sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari și ar mai fi câteva sute de mii de familii către care ne îndreptăm atenția atunci când propunem eliminarea CAS-ului pentru mame. Întregul pachet social este în jurul valorii de 3,4 miliarde, dar este vorba, per ansamblu, de peste 3,6 milioane de familii”, a detaliat Florin Manole la Antena 3 CNN.