Fondatorul AUR spune că alegerile din București reprezintă finalul „scamatoriei politice” a lui George Simion

<1 minut de citit Publicat la 13:33 08 Dec 2025 Modificat la 13:33 08 Dec 2025

Claudiu Târziu, fondator AUR și inițiator al unui nou partid, a declarat luni, după ce liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, că „suntem martorii celui mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani”.

Târziu spune că AUR a trimis în lupta pentru București un candidat neconvingător.

„O coaliție de guvernare fragmentată și bezmetică a reușit să câștige fără drept de apel alegerile din Capitală și din Buzău în fața unor candidați neconvingători, incapabili să capitalizeze valul uriaș de revoltă antisistem”, a scris fostul lider AUR, pe Facebook.

Acesta a mai adăugat că „este finalul unei scamatorii politice care ne costă încă o jumătate de mandat și ziua în care trebuie să începem o analiză fără menajamente a deciziilor care ne-au adus aici”.

Anca Alexandrescu, candidata independentă la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar susținută de AUR, a ieșit pe locul al doilea, cu 21,77% din voturi.