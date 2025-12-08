Fondatorul AUR spune că Anca Alexandrescu ar putea „să pretindă” să-i ia partidul lui Simion

Claudiu Târziu a fost întrebat dacă Anca Alexandrescu poate să-i partidul lui George Simion / sursă foto: Colaj Hepta

După ce liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, Claudiu Târziu, fondatorul partidului AUR, a avertizat că am fi „martorii celui mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani”. El a explicat luni seara, la Antena 3 CNN, că acesta este rezultatul firesc al unui șir de erori și de decizii negândite și susține că atunci când a fondat partidul nu s-a gândit că „AUR va deveni un soi de PSD 2”. Târziu a mai adăugat că Anca Alexandru ar putea pretinde să-i ia partidul lui Simion.

Claudiu Târziu susține că a avertizat partidul de mai multe ori despre direcția greșită în care se îndreaptă, însă susține că a fost ignorat.

„Este rezultatul firesc al unui șir de erori și de decizii negândite, să le zicem așa, elegant, asupra cărora am avertizat din timp. Eu am avut mai multe ieșiri publice încă din toamna anului trecut, care se refereau la viitorul partidului nostru, văzând încotro se îndreaptă. Atunci eram în AUR și am fost ignorat. Acum văd că sunt confirmat punct cu punct în tot ceea ce am spus atunci.

Din păcate, eu nu am niciun fel de satisfacție că se întâmplă lucrurile astea, pentru că mi-am dorit, atunci când am fondat AUR, să fie cu adevărat un partid al românilor pentru români. Nu am gândit niciodată că va deveni un soi de PSD 2 ceea ce este astăzi. Și nu am gândit că va ajunge atât de irelevant politic încât să nu aibă niciun fel de pondere de fapt, în războaiele de putere care se poartă”, a declarat Claudiu Târziu, la Antena 3 CNN.

Acesta a fost întrebat și despre părerea pe care o are vizazvi de procentul obținut de candidatul susținut de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei.

El susține că este un rezultat bun și că partidul a crescut în ultimii cinci ani, însă a avut și derapaje, unul dintre ele fiind „blatul făcut de Simion în avantajul PSD”.

„În 2020, în timp de pandemie, cu un partid despre care nu se știa aproape nimic și un candidat neprofilat politic 0,68%, sigur, e un rezultat modest, dar a fost locul 7 din 17 candidați deasupra unor figuri politice consacrate dacă vă aduceți aminte. Sigur că n-a fost vreo gaură în cer, dar acela a fost contextul.

Ce s-a întâmplat în 2024 a fost ceva mai grav. Mihai Enache din păcate, a fost folosit, cu sau fără voia lui, într-un blat politic. Despre asta este vorba. Blat făcut de către George Simion în avantajul PSD”, a mai declarat acesta.

Totodată, întrebat dacă Anca Alexandrescu poate să-i partidul lui Simion, acesta a răspuns că:

„Ar putea să pretindă lucrul ăsta. E mai complicat un pic pentru dânsa acum, pentru că nu-și permite să devină membru de partid. Vrea să se întoarcă în televiziune, din câte înțeleg. Și nefiind în partid, e cam greu să emiți pretenții asupra conducerii partidului. Dar dacă sponsorul dânsei și al Partidului AUR, mă refer aici la patronul Realitatea TV, va decide asta, probabil că se va întâmpla așa.

Eu nu fac nicio acuzație, eu emit o opinie în lumina unor fapte. Faptele sunt următoarele. Partidul AUR are o datorie de 6 milioane de euro la Marcel Păcuraru, care este proprietarul Realitatea Plus. Din aceasta perspectiva, eu am citit inclusiv candidatura doamnei Anca Alexandrescu ca fiind un fel de datorie împlinită, cel puțin pe partea asta morală, sa zicem așa, de către Partidul AUR.

Am fost contrazis, evident, de către liderii partidului”, a mai adăugat Claudiu Târziu.

El a mai precizat că, în prezent, AUR nu mai reprezintă nimic.

„Ce să se întâmple mai departe... Deocamdată, Partidul AUR nu mai înseamnă nimic. De fapt, nu, nu poți să spui că există o opoziție reală la actuala putere”, a încheiat acesta.

Reamintim că Anca Alexandrescu, candidata independentă la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar susținută de AUR, a ieșit pe locul al doilea, cu 21,77% din voturi.