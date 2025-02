Fost ambasador al SUA în România: „Rutte, când era premier, a vândut toate tancurile. Dacă nu ai armată puternică, ce aliat poți fi?”

Fostul ambasador a mai subliniat că doar 9 țări din NATO au alocat 2% din PIB pentru apărare și România se numără printre aceste țări / FOTO: Hepta

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, a declarat joi seara, la Antena 3 CNN, că în perioada mandatului lui Mark Rutte, Olanda a vândut toate tancurile, iar „guvernul conservator a început să se reînarmeze și să repare greșelile făcute de el”.

Fostul ambasador a mai subliniat că doar 9 țări din NATO au alocat 2% din PIB pentru apărare și România se numără printre aceste țări.

În schimb, Franța, Germania și Olanda au alocat doar 1% din PIB pentru apărare.

„Eu am spus de mult timp, NATO e o problemă și motivul pentru care am spus asta e că înainte de anul 2024, când toate țările NATO care au cheltuit mai mulți bani pentru Apărarea lor, doar 9 țări au plătit 2%, și am semnat un agreement. Asta nu e o plată pentru America, e doar o obligație să aibă o armată unde plătesc 2% din PIB pentru că NATO funcționează că fiecare țară trebue să contribuie la Apărarea comună, dacă una din țări e atacată.

Dacă nu ai o armată suficient de puternic ca să facă o contribuție, ce fel de aliat ești? Doar 9 țări au făcut această contribuție și sunt țările mai mici, sunt mândru că România a fost printre aceste țări. Dar Germania, Franța, Olanda au plătit în jur de 1%, un pic peste. Nu e destul.

Rutte, când era prim-ministrul Olandei, a vândut toate tancurile. A fost sprijinit de fosta administrație Biden, de Jake Sullivan și Antony Blinken. Trump a luat o decizie foarte bună că i-a suspendat security clearence pentru Blinken, ar trebui să facă asta și pentru Sullivan, toată echipa care a dus la un eșec global, dar realitatea e că Olanda n-are niciun tanc azi.

Guvernul conservator a început să se reînarmeze și să repare prostiile făcute de Rutte”, a declarat Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA în România, la Antena 3 CNN.