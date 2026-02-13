Fostul ministru PSD al Finanțelor dă vina pe Bolojan pentru recesiunea tehnică: „E cel mai slab premier din istorie”

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Profimedia Images

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a afirmat, vineri, că România a intrat oficial în recesiune tehnică din cauza prim-ministrului Ilie Bolojan, pe care îl numește „cel mai slab premier din istorie”.

„Țara este în gard! Contracția este majoră!”, a scris Câciu, pe Facebook, după anunțul INS privind recesiunea tehnică.

„Trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”, afirmă social-democratul.

Potrivit acestuia, Ilie Bolojan, care „este cel mai slab premier din istorie”, „a băgat România în gard”.

„Alții ar fi spus că e incompetent”, a mai adăugat Adrian Câciu.

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în trimestrul IV 2025, PIB-ul a scăzut cu 1,9% față de trimestrul III 2025, pe serie ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare. De asemenea, în trimestrul III 2025, economia înregistrase deja un recul față de trimestrul anterior, ceea ce confirmă intrarea în recesiune tehnică - definită ca două trimestre consecutive de contracție economică.