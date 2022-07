Gabriela Firea, ajutor pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii: card de reducere la alimente, mașini, combustibil

”Familiile numeroase, cu 3 sau mai mulți copii, care muncesc și își duc copiii la școală trebuie să simtă mai mult susținerea statului. Ei sunt adevărații eroi ai acestor zile în care dificultățile economice afectează din ce în ce mai multe familii. Motiv pentru care multe amână conceperea unui copil sau se limitează la unul, desi și-ar dori mai mulți.

M-am bucurat să mă întâlnesc cu reprezentanții Asociației Familiilor Numeroase (ASFANU) care promovează, susține și reprezintă interesele familiilor cu 3 sau mai mulți copii.

Am discutat despre implicarea Ministerului Familiei în inițiative comune privind imaginea și recunoașterea familiei numeroase in societate, prin Legea familiilor numeroase, un Card pentru familiile numeroase, așa acum există în multe state europene, in baza căruia aceste familii sa aibă beneficii: reduceri la alimente, mașini, combustibil, servicii bancare, educație, îmbrăcăminte și încălțăminte, asigurări, turism, restaurante, servicii medicale.

Am abordat și problema sprijinului care poate fi acordat pentru susținerea familiilor numeroase în cazul înscrierii la creșă, grădiniță, activități extrașcolare. Există multe mame care sunt nevoite să renunțe la serviciu atunci când apar mai mulți copii, pentru că nu-și permit costurile unei educații timpurii sau copiii talentați în diferite domenii care nu-și pot urma pasiunile din cauza costurilor ridicate în cazul familiilor numeroase.

Provin dintr-o familie cu 4 copii și știu cât de veselă este viața cu mai mulți frați dar și câte nevoi și probleme apar, inevitabil. Părinții sunt primii care se străduiesc ca viața copiilor lor să fie cât mai bună, dar și autoritățile trebuie să se implice.

România trece de ani de zile printr-o criză demografică profundă. Ca ministru al familiei, tineretului și egalității de șanse militez pentru sprijinirea atât a familiilor tinere, care trebuie încurajate, cât și a celor “cu state vechi”.

Fără familii sănătoase și fericite, viitorul acestei țări este în pericol.

Conform unui studiu recent făcut de ASFANU, în 2021 erau 225 540 de familii numeroase în România, în creștere cu peste 15% fața de 2020”, a transmis Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.