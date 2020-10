Gabriela Firea, anunț de ultim moment privind plecarea de la Primăria Capitalei

Gabriela Firea a anunțat ce va face după ce va părăsi postul de primar general. Deşi va merge în continuare pentru a-şi găsi dreptatea în justiţie, Firea promite că va continua să apere “esenţa democraţiei” şi anume voturile celor 250.000 de oameni şi-au pus încrederea în ea.

Într-o postare făcută pe Facebook, Gabriela Firea mulţumeşte tuturor celor care au au pus ştampila în dreptul numelui ei, spunând că i-au lipsit doar 30.000 de voturi, "foarte putin raportat la cele aproape doua milioane de bucuresteni cu drept de vot".

Totodată, Firea aminteşte de mulţimea de buletine de vot anulate fără temei şi rămase neverificate odată cu decizia BEC de clasare a tuturor cererilor de renumărare a voturilor.

"Puteti calcula, avand 1200 de sectii de votare, cate procese verbale trebuiau modificate, asa cum s-a intervenit pe ele cu carioca sau pix mai gros, si cate voturi exprimate pentru mine trebuiau trecute fara temei la nule - doar 25 in fiecare sectie. Si au fost “aranjate” mult mai multe! Avem dovezi! Sunt mii de astfel de voturi anulate la BEM. Nimeni nu mai vrea sa le numere, totul se inchide azi, s-a pus capac peste adevar", scrie Gabriela Firea.

PNL a taiat premeditat din banii cuveniti bucurestenilor!

Gabriela Firea denunţă în postarea publicată pe Facebook şi faptul că fondurile bucureştenilor au fost sistematic reduse de către actuala guvernare, urmând ca odată cu plecarea ei să fie din nou suplimentate.

"Vad ca acum se inghesuie toti ministrii sa garanteze sprijin: bani cu nemiluita, proiecte peste proiecte, investitii la Centura si metrou... lapte si miere! (…)

Aproape un an de zile, de cand este la guvernare, PNL a taiat premeditat din banii cuveniti bucurestenilor! Ca sa ne aduca in sapa de lemn! Si acum ies si spun ca sunt datorii! Lucru asupra caruia am atras atentia zi de zi, spunand ca acesta va fi efectul masacrarii bugetului de catre guvern : creditul furnizor, viata pe datorie. Nu au inventat ei apa calda in materie de finante! Ei au oprit-o doar intentionat pe tot parcursul verii, ca sa fie lumea furioasa pe mine. Elcen (guvern) produce energia termica si o poate furniza prin Cet-uri cu taraita (pe timpul meu) sau normal, cum fac acum, dupa ce au castigat prin minciuna, manipulare si frauda", mai susţine Firea.

Ce va face Gabriela Firea după plecarea de la Primăria Capitalei

"Voi incerca, dupa puterile mele, sa apar voturile cetatenilor, adica esenta democratiei.

Stiu ca este o lupta inegala. Ei, cu toate institutiile statului de partea lor, cu toate butoanele vizibile si invizibile. Eu, cu oamenii alaturi dar fara forta persuasivo-institutionala.

Voi merge mai departe in justitie dar, la cum arata lucrurile... in fine, daca tot au castigat prin frauda, masluire, viciere, macar sa se apuce de treaba.

Doresc binele acestui oras, prin urmare sper ca promisiunile din campanie sa fie puse rapid in aplicare.

(…)Raman langa oameni, si langa cei care m-au votat, si langa cei pe care nu i-am convins sau li s-a denaturat votul!

Imi voi continua lupta pentru binele orasului in Parlament, alaturi de colegii mei, unde NU voi chiuli si/sau dormi, asa cum a facut deputatul de Bucuresti ajuns primarul “apa calda si pe teava de rece”.