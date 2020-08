Gabriela Firea: "Banii pentru pensionari și persoanele cu dizabilități nu sunt pomeni"

"Banii pentru un trai si-asa chinuit, alocati pensionarilor si persoanelor cu dizabilitati nu sunt “pomeni”, asa cum cinic si inuman a afirmat in mod repetat un politician “de tip nou” si “de dreapta” preocupat sa dea cetateni si investitori in judecata.

Ma voi bate pentru ca cei peste 50 000 de adulti cu dizabilitati din Capitala sa primeasca in continuare sprijinul financiar de 500 de lei, de la Primaria Capitalei, prin DGASMB, care se acorda deja de 2 ani, in plus fata de alocatia de la guvern.

Si-asa viata acestor oameni este mai grea decat a celor care sunt sanatosi.

Avem datoria morala sa-i respectam si sa-i sustinem!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.