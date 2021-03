Gabriela Firea: Încrederea populației în restricții s-a prăbuşit din cauza lui Turcan, Voiculescu şi Orban

Gabriela Firea: Cei de la putere au subminat efortul general de combatere a pandemiei

Prin încălcarea propriilor reguli impuse oamenilor simpli, cei de la putere și-au pierdut orice brumă de credibilitate! Au subminat efortul general de combatere a pandemiei prin atitudinea iresponsabilă a miniștrilor! Nu are cum să mai existe responsabilitate și conformare voluntară, când miniștrii Sănătății și al Muncii, în loc să fie modele de conduită, sfidează și încalcă fără jenă, în public, restricțiile impuse oamenilor de rând!

Guvernanții nu sunt simpli cetățeni!

Ei sunt cei care decid, deci au obligații suplimentare față de oamenii obișnuiți!

Ei nu-și pot permite nici măcar să fie neglijenți în perioade precum aceasta, de pandemie și de risc maxim la adresa sănătății publice!

Gabriela Firea: Reprezentanţii Puterii au dovedit în mod repetat că nu dau doi bani pe lege

În schimb, exponenții actualei puteri au furnizat exemple repetate că nu dau doi bani pe legea pe care o impun oamenilor de rând!

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, fără mască în Parlament!

Raluca Turcan, ministrul Muncii, fără mască, la acțiunea de plantat arbori!

Ludovic Orban, fostul premier - petrecere cu trabucuri și cu whisky în clădirea Guvernului, în stare de urgență!

Toate aceste exemple denotă atitudinea sfidătoare a actualilor guvernanți care se cred mai presus de lege și care nu contenesc să-i acuze pe oamenii simpli ba de inconștiență, ba de nerespectarea legii, ba de lipsă de educație!

În realitate, din cauza lor, a guvernanților și a măsurilor inepte pe care le-au luat, s-a prăbușit încrederea populației în restricțiile menite să combată pandemia!

Din cauza lor, a aroganței, a autosuficienței și a incompetenței guvernanților, 80% dintre români consideră că țara este dusă de actuala coaliție, PNL, USR, UDMR, într-o direcție greșită.

Am dezbătut acest subiect extrem de important cu președinții și parlamentarii social - democrați din București, la întâlnirea din această seară", menţionează prim-vicepreşedintele PSD, Gabriela Firea.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a subliniat miercuri în cadrul unei conferințe de presă, că este imperios necesar ca și oamenii politici să respecte restricțiile, context în care și-a cerut, din nou, scuze pentru faptul că a încălcat regula purtării măștii în spațiile închise. De asemenea, el a anunțat că a cerut să fie amendat.

"Este absolut necesar ca oamenii să respecte regulile - oamenii, companiile, partidele politice în ansamblul lor sau politicienii. Este necesar să respecte regulile cât și să îndemne pe toată lumea să facă lucrul ăsta. În acest sens am luat și eu legătura și m-am cerut să fiu amendat. Voi contribui la bugetul statului și îmi cer încă o dată scuze pentru o neatenție vinovată, de altfel" - a declarat ministrul Sănătății.

Tot miercuri și ministrul Muncii, Raluca Turcan, și-a asumat greșeala de a nu fi purtat mască atunci când ar fi trebuit și a cerut să fie amendată.

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente și în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenție , pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare" - a explicat Raluca Turcan.

