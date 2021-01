Firea a aflat de ce Orban a cedat Sănătatea lui Vlad Voiculescu: "Fix ca în fabula cu măgarul!"

Firea crede că liberalii şi-au făcut calculul că partenerii lor de coaliţie vor realiza o contra-performanţă la ministerul amintit şi vor pierde capital politic.

"Acum am înteles de ce Orban a cedat scaunul lui Tătaru de la Sănătate atât de usor pentru Vlad Voiculescu - USR Plus. Este fix ca în fabula cu magarul dus la targ 'sa-l fac de râs, nu să-l vând'. În plină pandemie... cu mutatii, în start de campanie de vaccinare simbolică si slowly, în criza spitalelor pentru pacientii cronici abandonati de guvern, noul ministru al sanatatii are preocupari 'majore' pentru reforma sistemului de sănătate : 'mimica actorilor din noaptea de Revelionul la TVR' peste care trebuie să se năpustească 'statul, conform legii'", scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Gabriela Firea: Vrei să cunoşti un om? Dă-i o putere mare! Măcar Tătaru nu-şi pierdea vremea cu pamfletele de la TV

"N-ar putea să actioneze institutiile statului impotriva celor care îngreunează accesul la sanatate al pacientilor non-covid? Dar asupra celor care au blocat politic testarea extinsa a bucurestenilor, care ar fi salvat sute de vieti si ar fi protejat de infectare alte cateva mii? (...) Vrei să cunoşti un om? Dă-i o putere mare! Iată! Si da! Macar Tataru ne innebunea cu 'platouasele dintate' şi 'cocoasele' covidului! Nu-si pierdea vremea sa publice comunicate despre pamfletele de la TV! Doar e democratie, nu? Sau nu?", îşi încheie postarea prim-vicepreşedintele PSD.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, dar şi alţi reprezentanţi USR PLUS au reacţionat public la programul difuzat de Revelion de TVR.

Voiculescu a cerut intervenția Consiliului Național al Audiovizualului pentru "comunicări publice difuzate în sfera vizualului care instigă la încălcarea și nerespectarea măsurilor de protecție sanitară necesare pentru limitarea răspândirii noului coronavirus".

Persoane cu prezenţă activă pe reţelele sociale, precum Dana Budeanu, au arătat că reacţia USR PLUS vizează, de fapt, acoperirea unei tentative de a prelua conducerea TVR.

"Probabil a existat o negociere după alegeri şi TVR trebuie să ajungă la USR PLUS "2 şi-un sfert". Aşa le spun eu, e un pamflet care a ajuns în 2020 să însemne realitatea. Doar 3 miniştri din marele guvern de coaliţie sunt copiii unor foşti mari securişti. Mie îmi plac securiştii mult, dar hai să recunoaştem această stare de fapt.

Căutaţi pe net, pe Google, trei nume: Năsui, Drulă, Voiculescu (Vlad). Eu nu am nimic cu ei. N-ai cum cu fătălăii ăştia. Mai bine vedeau taţii lor care au fost nişte şmecheri. Securiştii înainte de Revoluţie erau extrem de bine pregătiţi, şmecheri. Şi acum să te uiţi la fii-tu şi fii-tu să fie Năsui. Gândiţi-vă la anvergura acelor oameni şi la ce se întâmplă cu măscăricii aştia care vin cu sacul în spate, cu sandvişuleţ, ne explică ei cum se conduce ţara.

Domnul Bulai, jobul pe care îl aveţi azi pe banii mei e primul dumneavoastră job, în afară stat prin piaţă statuie şi luat bani. E primul job real. Cum să conteşti vreodată activitatea oricui când tu ai fost la serviciu două zile?", a comentat Dana Budeanu.