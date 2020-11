Firea, către Virgil Popescu: Domnule ministru mincinos, vă băteam, vă sechestram, vă bântuiam prin somn?

"Când incompetenta este dublata de ticalosie. Ministrul penelist al energiei zice ca nu l-am lasat eu timp de un an de zile sa pună in functiune CET Titan. Si ca de aceea ajungea greu apa calda in Colentina. Serios? Dar cum il blocam? Ce faceam? Cum reuseam?

Domnule ministru mincinos, cum v-am blocat, CET-urile fiind la ELCEN si aceasta entitate in subordinea Dvs? Va bateam? Va sechestram? Va loveam cu rigla peste degete să nu semnati vreun document?

Va bantuiam prin somn? Cum poate orice primar de pe planeta să blocheze un ministru sa-si indeplineasca atributiile legale?

Eu inteleg ca tot ce nu merge e din "vina Pe-se-deee" si "Fi-reaa" dar, totusi, aveti putina jena de ridicol!

Si dansatoarea din buric de la DSP Bucuresti tot eu am numit-o?

Si Dvs ati luat covid tot pentru ca eu v-am dat masca jos sau v-am trimis virusi telepatic?

Obraznicia penelistilor nu mai are nicio limita!", a scris Gabriela Firea, joi, pe pagina de Facebook.