Gabriela Firea anunță că va depune plângere împotriva DSP Bucureşti privind testarea pentru anticorpi

Firea a mai spus că ministrul Tătaru a dat un ordin pentru blocarea testării pentru anticorpi.

"Mâine depunem plângere pentru abuz în serviciu şi zădărnicirea combaterii bolilor la adresa DSP Bucureşti şi conducerea Ministerului Sănătăţii. Am informat DSP Bucureşti cu privire la faptul că aşa cum a anunţat OMS, demarăm proiectul testării persoanelor asimptomatice. Pentru testele de anticorpi, am anunţat că am ales Arena Naţională - un spaţiu generos. A venit o delegaţie de la DSP Bucureşti. Au analizat circuitele medicale. Au spus că spaţiile sunt mari, nu există posibilitatea aglomerării, cadrele medicale aveau echipamentul de protecţie. Au fost foarte încântaţi de ce au găsit la faţa locului, au spus că se duc şi ne trimit avizul. Acel aviz nu a mai venit. Ni s-a spus că lucrăm la el", a declarat Gabriela Firea, în cadrul unei emisiuni de la România Tv.

Primarul general a explicat că e vorba de o răzbunare politică și că interesele celor aflați la putere sunt mult mai mari.

"Pur şi simplu ne-au dus cu vorba, în dispreţ faţă de bucureşteni. Vor răspunde în faţa legii. Conducerea ASSMB a sunat la DSP şi a spus că nu e posibil să vă bateţi joc de bucureşteni. Nu ne-au amendat, dar ne-a spus că ne încetăm activitatea. Li s-a spus de la Ministerul Sănătăţii că potrivit unui ordin de ministru că pentru activitatea de laborator nu se poate aviza Arena Naţională. Ne cer să oprim o activitate benefică şi necesară. În loc să ne sprijine cu teste şi personal medical, ne blochează din motive administrative. Este clar o răzbunare politică pentru a nu face un proiect. Interesele lor sunt mult mai mari", a adăugat Firea.