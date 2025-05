George Simion a lipsit de la încă o dezbatere. Nicușor Dan: „E o chestiune de principiu să îţi ţii cuvântul”

George Simion și Nicușor Dan s-au calificat în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Foto: Hepta

George Simion nu s-a prezentat nici la dezbaterea programată, miercuri seara, la postul de televiziune România TV. Contracandidatul său Nicușor Dan a fost, din nou, singur în studio. Candidatul independent la prezidențiale a spus că el și-a făcut programul în funcție de toate dezbaterile televizate la care a fost invitat și că este o „chestiune de principiul să îți ții cuvântul” dat. Candidatul AUR a confirmat prezența la această dezbatere, ca apoi să trimită un mesaj din Italia cu scuze, motivând că a avut chestiuni „majore” în program.

„E o chestiune de principiu să îţi ţii cuvântul. Dacă anunţi că mergi la o dezbatere te duci. Eu mi-am făcut programul în funcţie de aceste dezbateri programate în fiecare seară la diferite posturi de televiziune. Este a treia oară când domnul Simion nu vine. Cred că dacă vrei să fii preşedintele României trebuie să stai faţă în faţă cu românii şi să răspunzi la întrebările pe care ziariştii ţi le pun“, a comentat Nicuşor Dan.

Jurnaliștii RTV au spus în mai multe rânduri că George Simion le-a confirmat participarea. De altfel, candidatul AUR a și trimis un mesaj video în care și-a cerut scuze.

„Îmi exprim părerea de rău că nu am ajuns la întâlnirea din această seară de la RTV. Am spus de la început că dacă nu se întâmplă ceva major şi nu am o întâlnire extraordinară în program voi ajunge“, a spus el.

Mesajul lui George Simion pentru România TV a venit după ce a avut o ieșire arogantă cu privire la absența sa de la dezbateri. El a spus că s-a întâlnit cu Giorgia Melonia la Roma și că Nicușor Dan trebuie „să alerge după mine, nu eu după el, căci nu eu am de recuperat un ecart de 20%”.

Este a patra dezbatere din această săptămână de care George Simion fuge. După ce de la Digi24, a refuzat și invitația Antena 3 CNN, și nu s-a prezentat nici la dezbaterea organizată de Micutzu, deși a confirmat. Este în mod evident o strategie de campanie, însă în același timp și o „capcană” în care George Simion a căzut și care l-ar putea costa voturi duminică, e de părere Mihai Gâdea, realizatorul Antena 3 CNN.