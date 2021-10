George Simion, după întâlnirea cu Iohannis: ”Suntem consultați de formă”. Propunerea AUR pentru soluționarea crizei politice

Cofondatorul AUR, George Simion, spune că formațiunea politică pe care o conduce i-a propus președintelui un guvern de specialiști, condus de un prim-ministru independent.

„Am fost să-i cerem președintelui Klaus Iohannis să-i ceară demisia lui Florin Cîțu din funcția de prim-ministru interimar pentru că această temporizare nu sună bine. Avem impresia că suntem consultați de formă.

Am venit cu o propunere suficient de clară pentru România, să trecem peste iarnă și poate să trecem și peste primăvară. Am venit cu o propunere a unui guvern de specialiști. Am avut discuții și cu celelalte forțe parlamentare. Domnul Iohannis ne-a- spus că nu știe niciun domn Orban, doar pe consilierul lui, pe domnul Leonard Orban, și nu știe de vreun lider politic cu numele de Orban, dar noi credem că o variantă de guvern de specialiști condusă de un premier independent poate să treacă țara și peste iarnă și peste greutăți.”

În cazul în care propunerea prim-ministrului independent, care să guverneze pe o perioadă limitată de timp, până la organizarea de alegeri anticipate, este respinsă, cei de la AUR susțin că s-ar putea ajunge până la suspendarea președintelui Klaus Iohannis.

„Dacă nu vedem bunăvoință, nu excludem nicio posibilitate”, a spus George Simion.

Ei au mai spus că președintele Klaus Iohannis nu a dat niciun răspuns la propunerea privind guvernul de specialiști.

„Nici măcar de principiu nu ne-a dat un răspuns domnul președinte, rămâne să cugete, dar nu are prea mult timp. Cîțu să-și dea demisia din funcția de premier interimar ca să nu ne dea nouă impresia că prin negocieri se dorește prelungirea șederii lui Cîțu la Palatul Victoria”, a declarat copreședintele AUR, Claudiu Târziu.

Florin Cîțu, primele declarații după consultările de la Cotroceni

Partidul Național Liberal a fost prima formațiune politică invitată de președintele Klaus Iohannis la consultări. Premierul interimat Florin Cîțu a declarat, după discuțiile de la Cotroceni, că PNL nu a venit cu o propunere de premier.

„Astăzi, la consultările de la Cotroceni, Partidul Național Liberal a prezentat mandatul, pentru că am spus foarte clar că nu avem o majoritate și atunci nu am avut o propunere de premier.

I-am spus domnului președinte că săptămâna trecută, în Parlamentul României, s-a conturat și s-a votat o majoritate între USR, AUR și USR, o majoritate votată și aceea este declarată majoritatea la care ne uităm cu toții.

În același timp vreau să îi asigur pe toți românii că PNL, alături de colegii de la UDMR își va face în continuare datoria și va administra această perioadă dificilă prin care trece România”, a declarat Florin Cîțu.

PSD: Majoritate pentru guvern sau majoritate pentru alegeri anticipate

Al doilea partid invitat la consultări, PSD, a susținut, prin liderul Marcel Ciolacu, varianta alegerilor anticipate:

„Președintele Iohannis, în primul rând, este autorul acestei coaliții și responsabilul pentru această criză politică, alături și de PNL. Am fost astăzi și la consultări și i-am transmis președintelui că fără o majoritate consistentă în Parlament, nu se poate vorbi de un guvern minoritar, fie el al oricărei formațiuni politice.

România se află într-o criză socială, într-o criză economică și într-o criză sanitară profundă. Fără o majoritate consistentă România nu va putea depăși această criză. Ori se creează o majoritate pentru un eventual guvern, ori se va crea o majoritate pentru alegerile anticipate.

Din punctul nostru de vedere, al PSD, se va crea o majoritate pentru alegeri anticipate. Nu credem că se va putea creiona o majoritate pentru un guvern stabil. Până atunci, l-am asigurat și pe președinte că românii nu vor fi abandonați. Tot ceea ce nu poate face un guvern demis va fi preluat de către Parlamentul României, iar parlamentarii PSD, cel mai mare grup parlamentar, din acest moment, va lucra 24 de ore din 24.

Deja am depus în Birourile Permanente, atât la Senat, cât și la Cameră, solicitările pentru plafonarea prețurilor la energie și gaze. Sperăm ca în această săptămână, cel târziu săptămâna viitoare, legea să meargă la promulgat. La fel vom aborda toate solicitările primite din partea Guvernului, pentru a depăși această pandemie și pentru criza sanitară, dar și pentru cea economică. Românii trebuie să depășească și criza socială.

Această iarnă va fi una dintre cele mai grele cu care ne-am confruntat. Știm cu toții, prin decizii politice unde am ajuns prin înghețarea tuturor veniturilor și cu aceste scumpiri românii nu vor face față”, a declarat Marcel Ciolacu după negocierile de la Palatul Cotroceni.

