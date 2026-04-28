George Simion nu exclude un guvern cu PSD: “Niciodată să nu spui niciodată. Mai întai trebuie sa trecem moțiunea”

Președintele AUR, George Simion, a declarat marți că nu și-a înșelat alegătorii în urma înțelegerii cu PSD pentru răsturnarea Guvernului Bolojan:

“Încearcă unii și alții să acrediteze că, iată, s-au pupat mirii. Asta e propaganda lor. Nu trebuie să uite că la noi, la AUR, este cu familie tradițională. Nu are cum să se pupe mirele, cu mirele. Nu avem ce să discutăm în acest moment despre o coaliție de guvernământ cu PSD, respectiv, eu mi-am onorat promisiunea”.

Pe de altă parte, întrebat în timpul conferinței de presă dacă poate garanta că nu va intra niciodata într-o coaliție cu PSD, șeful AUR a spus: “niciodată să nu spui niciodată. Mai întai trebuie sa trecem moțiunea”.

Simion a precizat că există clar o majoritate a parlamentarilor care vor ca Guvernul Bolojan să fie înlăturat și a avertizat funcționarii publici să nu semneze decizii pe care actualul Executiv le mai poate lua:

“Apelul meu către Ilie Bolojan este să înceteze prin filialele PNL să se agațe de scaun, să nu semneze în periada asta niciun contract, nici de armament, nici de energie, să nu angajeze țara, chiar dacă beneficiază încă până pe 5 mai de puteri depline. Fiecare leuț cheltuit va fi controlat și orice funcționar public din țara noastră care își pune semnătura pe astfel de contracte care nu dau dovadă de transparență și pot fi bănuite de corupție va fi tras la răspundere. Fac un apel la funcționarii publici și la tate instituțiile să aibă răbdare să ajungă la putere un Guvern cu drepturi depline”.

George Simion a respins de mai multe ori că AUR se află în alianță cu PSD: “Nu suntem în nicio alianță, nu suntem în nicio coaliție cu PSD-ul. Avem puncte comune și inițiative comune câteodată cu PNL-ul, câteodată cu PSD-ul, câteodată cu USR-ul. Așa se întâmplă într-o democrație. Este alegerea Românilor să aibă 300 de parlamentari, noi ne vom urmări agenda noastră. Din prima zi de opoziție cu acest guvern noi am depus moțiuni. Nu e nimic rușinos.

Nu avem nicio coaliție cu PSD, avem o inițiativă la care au aderat 251 de parlamentari depusă la Birourile permanente de la Camera Deputaților și Senatului. Nu sunt analist politic, sunt președintele primului partid politic în preferințele românilor. Nu pot să comentez eu ce face PNL-ul, nu pot să comentez eu de ce votează PSD-ul și votează o moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern”.

George Simion a mai spus că AUR nu va avansa propuneri de premier:

“Eu nu pot avansa și nu voi avansa formule de guvernare. În momentul în care am zis că ăsta este primul pas, m-am referit că următorul pas îl vom aștepta după ce se întâmplă primul pas. Nu am zis că voi intra în coaliție de guvernare cu PSD.

Și astăzi domnul Călin Georgescu a fost târât cu acuzații elucubrante. Nu se poate să faci așa ceva pentru simpla vină că a câștigat alegerile din România. La fel, nu vehiculăm niciun nume de premier. Am avut alegeri anulate, avem dubii asupra organizării alegerilor din România”.

Precizările lui Simion vin după ce PSD a anunţat, marți după-amiaza, după depunerea moțiunii de cenzură , că "demersul este unul democratic și necesar pentru schimbarea modului de guvernare". "Premierul Bolojan nu a reușit să implementeze nicio reformă autentică în cele 10 luni în care a condus Guvernul României", au mai subliniat social-democrații într-un comunicat de presă.