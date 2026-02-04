George Simion nu exclude un guvern AUR cu PSD: “Doar într-o fază de tranziţie, în cazul alegerilor anticipate”

Declarațiile lui George Simion vin dup[ ce Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA a acuzat Comisia Europeană de „interferenţe” în alegeri / Sursa foto: Inquam Photos / George Calin

George Simon a declarat miercuri că AUR va accepta să intre la guvernare doar "într-o fază de tranziţie", în cazul în care vor fi alegeri parlamentare anticipate, dacă Guvernul Ilie Bolojan va fi demis în urma unei moțiuni de cenzură.

"Nu vom intra la guvernare şi nu vom prelua guvernarea decât într-o fază de tranziţie până la alegerile anticipate. Este mandatul pe care îl am din partea colegilor mei. Trebuie să ajungem la votul corect şi liber al cetăţenilor.

Vă întreb pe dumneavoastră: dacă s-au anulat alegerile prezidenţiale pe nişte motive necunoscute, Nicuşor Dan a promis că va prezenta public aceste motive, nu a făcut-o, de ce nu s-au anulat din aceleaşi motive şi alegerile parlamentare, care au fost doar la o săptămână după? Am fost şi noi acuzaţi că beneficiem de respectivele conturi de TikTok.

De fapt, i-a deranjat vocea poporului român. Nu intrăm în nicio combinaţie politică, vrem şi ne asumăm guvernarea interimară, dacă această coaliţie realizează că este ilegitimă şi nu beneficiază de susţinerea poporului. De altfel, această coaliţie, după cum vedeţi, nu are soluţii pentru cetăţenii români, altele decât să mărească nejustificat taxele şi să ia de la persoanele care nu o duc bine din punct de vedere financiar, de la pensionari, de la mame, de la persoane cu dizabilităţi", a spus Simion la Palatul Parlamentului, întrebat dacă AUR ar fi dispus să intre la guvernare alături de PSD.

Declarațiile lui George Simion vin în contextul în care Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA a acuzat Comisia Europeană de „interferenţe” în alegerile din mai multe ţări europene, inclusiv anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 din România, despre care congresmenii americani susțin că există „îndoieli” legate de interferența Rusiei.

Congresmenii au acuzat, în schimb, Comisia Europeană de „presiuni” făcute împotriva platformelor online pentru „cenzurarea discursului public” din timpul campaniilor electorale. Afirmațiile congresmenilor SUA au fost imediat preluate de miliardarul Elon Musk, care a făcut comentarii negative la adresa României și Comisiei Europene.

Totodată, premierul Ilie Bolojan ar putea să își asume răspunderea pentru un nou pachet de măsuri, scenariu în care Guvernul s-ar putea confrunta cu o nouă moțiune de cenzură. Coaliția de guvrnare a amânat angajarea raspunderii. Partidele au negociat conținutul pachetului de măsuri de relansare economică solicitat de PSD.