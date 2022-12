George Simion, acuzații grave: ”Nu i-a contactat nimeni cu privire la aderarea noastră la spațiul Schengen!”

George Simion susține că faptul că România nu a fost primită în spațiul Schengen ”este un eșec al actualului guvern de la București și al președintelui Klaus Iohannis”.

Sursa foto: Antena 3 CNN

”Suntem în a treia zi prezenți în Parlamentul European, cu o delegație din Parlamentul României. Am putut avea întâlniri cu europarlamentarii austrieci, germani, italieni, francezi, spaniol, suedezi, estonieni, finlandezi, belgieni, polonezi, și peste tot, la toate întâlnirile, vreau să vă spun că s-au plâns colegii noștri, parlamentari, din partea diferitelor țări europene, de faptul că diplomația românească nu funcționează, că nu i-a contactat nimeni cu privire la aderarea noastră la spațiul Schengen.

Majoritatea parlamentarilor români sunt absenți din discuțiile de aici, de la Bruxelles, stau în birou, în cafenele, în baruri. Nu înțelegem de ce s-a mers înainte cu agenda Schengen atâta timp cât erau semnale evidente că nu vom fi primiți.

Este un eșec al actualului guvern de la București și al președintelui Klaus Iohannis.

Ceea ce am anunțat și în urmă cu două luni, când ministrul Predoiu tot impunea schimbarea legilor Justiției sub pretextul Schengen, ceea ce am anunțat și acum două zile se verifică. România nu este primită cu ocazia datei de 8 decembrie în spațiul Schengen!”, a declarat George Simion.

Austria și Olanda au votat împotrivă și au blocat intrarea României în Schengen

Austria și-a menținut până la capăt opoziția față de intrarea României în Schengen și a votat, joi, împotriva aderării țării noastre la spațiul de liberă circulație, transmite Antena 3 CNN. Au fost înregistrate 25 de voturi în favoarea României și două voturi împotrivă, din partea Austriei și Olandei.

"Austria a votat împotriva României. Olanda a votat împotriva Bulgariei dar, pentru că nu s-a făcut această decuplare între cele două țări, votul Olandei a mers împotriva României.

Olanda a ținut să se consemneze în minuta ședinței că este în favoarea aderării României la Schengen.

Toate negocierile purtate pe parcursul zilei, inclusiv tentativa Germaniei de a condiționa aderarea Croației la Schengen de aderarea României și Bulgariei, au eșuat", a transmis corespondentul Antena 3 CNN la Bruxelles, Maria Coman.

Reprezentantul Austriei, ministrul de Interne Gerhard Karner (foto), a confirmat încă de dimineață, înaintea începerii lucrărilor Consiliului, că se va opune României la vot.

Karner a făcut declarația doar pentru presa austriacă.

"Voi vota astăzi împotriva extinderii spațiului Schengen cu România și Bulgaria. Cred că acest pas este greșit. Avem un sistem care, din multe puncte de vedere, nu funcționează și care s-ar înrăutăți și mai mult. În Austria avem peste 100 000 de treceri ilegale de frontieră în acest an, dintre care 75 000 nu sunt înregistrate.

Acesta este un indiciu că sistemul nu funcționează în acest moment. În prezent, avem controale la granița cu multe țări europene - Austria spre Ungaria, Germania spre Austria, Republica Cehă spre Slovacia. Aceasta este o dovadă în plus că sistemul nu funcționează la multe capete. Cred că, din motive de securitate, ar fi greșit să extindem sistemul în acest moment", a spus Karner.

Negocierile pentru a înlătura opoziția Austriei s-au purtat până în ultimul moment, însă fără efect.

La vot a fost supusă aderarea României și Bulgariei, "la pachet".

Votului împotrivă dat de Austria i s-a adăugat votul Olandei.

Reprezentanții olandezi au anunțat de mai mult timp că vor vota împotriva aderării Bulgariei ceea ce a atras, implicit, un vot împotriva României.

Votul în favoarea Croației a fost unanim favorabil.

Această din urmă țară va deveni membru al spațiului Schengen de la 1 ianuarie 2023.