George Simion spune că nu va candida la prezidențiale. Liderul AUR a anunțat că se întâlnește miercuri cu Georgescu

George Simion se va întâlni miercuri cu Călin Georgescu. FOTO: Hepta

Președintele AUR, George Simion, a anunțat, marți seară, că nu va candida la alegerile prezidențiale din luna mai. „Nu iau în calcul să-mi depun candidatura”. De asemenea, a mai adăugat că se va întâlni miercuri cu Călin Georgescu, urmând să facă o conferință de presă.

George Simion a declarat că nu ia în calcul să-și depună candidatura la alegerile prezidențiale.

„Nu voi candida. Am candidat, am primit un milion de voturi. Decizia în acest moment este la domnul Georgescu. Nu vreau să stric unele știri, dar nu am complotat, nu am strâns semnaturi fără știrea lui Georgescu. Am fost corect”, a mai afirmat George Simion.

De asemenea, a mai adăugat că „vrea să fie în continuare corect și că nu se va da niciun pas în stânga sau dreapta”.

„Suntem un partid responsabil, mă voi consulta cu colegii mei”, a mai spus Simion, adăugând că se va întâlni miercuri cu Călin Georgescu, urmând să facă o conferință de presă.

Curtea Constituțională a respins marți, definitiv, candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai. În ședința Curții, judecătorii CCR au respins cu unanimitate de voturi toate contestațiile depuse la decizia luată de Biroul Electoral Central duminică seara, când a fost invalidată candidatura lui Georgescu.

După decizia Curții Constituționale, Călin Georgescu nu mai are nicio cale de atac și nu va participa la alegerile din mai.

Între timp, toată lumea se întreabă cine îi va lua locul. AUR trebuie să ia o decizie, în contextul în care George Simion a declarat luni că așteaptă să îi spună Călin Georgescu pe cine vrea candidat și care e calea de urmat. Președintele Consiliului Național AUR, Claudiu Târziu, a declarat marți la Antena 3 CNN că partidul va scoate în prima linie pe cine trebuie să câștige, în timp ce surse din partid, dar și deputatul AUR George Becali, susțin că Simion îi va lua locul lui Georgescu.