Grindeanu, despre criticile sale la adresa lui Bolojan: „Nu suntem Coreea de Nord, să aplaudăm toți așa”

Premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile, pentru că „nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi şi nu ne-am transformat într-o sectă de adulatorii politicilor unora”, informează Agerpres.

„Avem o dată, 28 noiembrie, până la care trebuie să avem un nou proiect, altfel vom pierde 231 de milioane de euro, fiind bornă în PNRR. Avem o nemulţumire socială, pe bună dreptate, legată de vârsta de pensionare, 48-49 de ani, de cuantumul pensiei, care trebuie să fie reparată. Şi avem două posibilităţi. Să mergem pe acelaşi drum, prin angajarea răspunderii, cu aceeaşi formă a legii, aşa cum a propus în coaliţie primul ministru Ilie Bolojan, sau să încercăm să vedem dacă există disponibilitate la dialog şi din partea celorlalţi, în mod rapid, să se facă un proiect de lege, astfel încât, până în data de 28, să apucăm să fie şi promulgat şi să nu pierdem acea sumă de bani”, a declarat sâmbătă, Sorin Grindeanu.

Cu o zi în urmă, Sorin Grindeanu afirma la Antena 3 CNN că declarația premierului Ilie Bolojan privind o alianță PSD-AUR este „ușor arogantă”. „Loialitatea nu exclude critica”, a mai spus social-democratul, întrebat de atacurile tot mai dese în interiorul Coaliției, însă a precizat că PSD nu urmărește demisia prim-ministrului.

Liderul PSD a subliniat că deciziile se vor lua în coaliţie, în schimb vor exista puncte de vedere de fiecare dată când se vor lua în discuţie anumite propuneri.

„Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi aşa şi nu ne-am transformat într-o sectă de asta de adulatorii politicilor unora. Da, venim, ne spunem punctul de vedere, venim cu propuneri constructive. În coaliţie deciziile se iau în consens cu toţi actorii din coaliţie, dar nu poţi să nu vii cu propunerii pe care noi le considerăm constructive şi nu poţi să nu zici nimic când unele propuneri sunt proaste. De exemplu, Ordonanţa 52, care a blocat România. A blocat România atât administraţiile locale cât şi administraţia centrală. Sau refacem deficitul cu CASS pentru mame, refacem deficitul cu CASS pentru deţinuţii politici, foştii deţinuţi politici sau pentru veteranii de război. Aşa se reface deficitul? Ce vreţi de la noi? Să stăm să ne uităm cum se fac aceste greşeli, să nu spunem nimic? Asta nu înseamnă că nu suntem, aşa cum am spus, partea acestei coaliţii. Dar şi când avem lucruri de spus, o să le spunem apăsat”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul social-democraţilor a precizat că toate părţile implicate, atât PSD, PNL, UDMR cât şi USR, au oameni pregătiţi pentru a realiza prin dialog un proiect de reformă a pensiilor speciale. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a participat, sâmbătă, la Buzău, la Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene a PSD, care a stabilit candidatura fostului premier Marcel Ciolacu, la alegerile din decembrie pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean.