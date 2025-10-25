Marcel Ciolacu a fost ales candidatul PSD la șefia CJ Buzău. Atac la Bolojan: M-am săturat să mi se pună mizeria în cap. Să-și asume

Marcel Ciolacu. Sursa foto: Hepta/ Cristian Cristel/ Xinhua via ZUMA Press

Fostul președinte al PSD și premier, Marcel Ciolacu, a fost desemna oficial, sâmbătă, candidatul partidului pentru alegerile locale parțiale din noiembrie, la șefia Consiliului Județean Buzău.

„Mă onorează candidatura la Buzău, e acel sentiment că mă întorc acasă. O să îi contrazic pe cei care mi-au transmis ca este un pas înapoi. Dimpotrivă. E un pas pe care il fac din suflet, un pas pe care il fac cu bună știință, cu bună credință. Vreau să fac acest lucru, cu toată experienta pe care o am”, a declarat, Marcel Ciolacu.

Fostul premier l-a atacat, în discursul său după conferința județeană pe actualul premier Ilie Bolojan.

„M-am cam săturat, după 4 luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap și am de gând să explic și să arăt, de fapt, neperformanța unde se află în acest moment și lipsa de viziune economică care a transformat dintr-o problemă de deficit într-o criză economică. De fapt, noi avem o mare problemă la Guvernul României: un deficit de empatie care, dacă nu se oprește, va duce la o criză socială”, spune fostul premier al României.

Ciolacu spune că Bolojan trebuie să-și „asume și criticele”, deoarece „e același deficit” ca pe timpul guvernării sale, în ciuda creșterii TVA-ului și a măsurilor de austeritate.

Momentan, funcția de președinte al CJ Buzău este ocupată interimar de Adrian Petre.

Fostul președinte Lucian Romașcanu a fost numit în vara acestui an, din partea României, în funcția de membru al Curții de Conturi Europene.