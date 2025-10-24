Grindeanu: Nu mă interesează foarte mult dacă pleacă Bolojan și vine prim-ministru alt liberal

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu și liderul PNL, premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că primul ministru e dat de PNL până în 2027, conform protocolului, iar numele acestuia nu e atât de important precum dialogul din Coaliţie.

„Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru şi vine alt liberal. Avem un protocol care spune că până în 2027, şi noi suntem parteneri serioşi, primul ministru e dat de către PNL. E prea puţin important dacă e Bolojan în funcţie, Grindeanu sau Fritz sau mai ştiu eu cine. Nu oamenii sunt importanţi. Important e ceea ce face. Aveţi dreptate că politicile noastre de stânga apar singuratice. Şi e normal să fie aşa. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliţie de dreapta, cu partide de dreapta: USR, cu UDMR şi PNL”, a spus Grindeanu, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că principalul lucru în Coaliţie ar trebui să fie dialogul.

„Când ai o coaliţie de patru partide, cred că principalul lucru care trebuie să ne guverneze pe toţi e dialogul. Să încerci să armonizezi punctele de vedere ale celor patru partide şi să nu impui anumite politici publice”, a subliniat Grindeanu.

Într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, vineri seara, social-democratul a afirmat că nu urmărește demisia lui Ilie Bolojan.

„Am fost singurul din Coaliție care a spus că dacă e respinsă acea lege nu trebuie să își dea demisia domnul Bolojan”.

Cu toate acestea, dacă prim-ministrul va continau să meargă înainte cu aceeași variantă a legii „și va pica și vom pierde 230 de milioane de euro, premierul trebuie să plece acasă”, a mai adăugat președintele PSD.