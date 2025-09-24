Grindeanu spune că înțelege exact ce presiune e pe umerii lui Bolojan: „D-aia îi ofer mereu sprijin și soluții”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seara, la Antena 3 CNN, că îl înțelege pe Ilie Bolojan și presiunea la care este supus ca prim-ministru și tocmai din acest motiv îi oferă sprijin. Cu toate acestea, social-democratul a subliniat că PSD nu se lasă impresionat de amenințările cu demisia.

„Am fost și eu prim-ministru, să știți că e cea mai grea funcție, mai grea decât orice altceva. Eu înțeleg presiunea la care e supus domnul Bolojan, de aceea încerc să-i ofer sprijin, să-i ofer soluții, PSD să vină cu proiecte care să ajute oamenii”, a spus Grindeanu.

El a punctat însă că partenerii de guvernare nu pot forța PSD cu ultimatumuri.

„Revenind la cum stăm în coaliție, eu nu cred că această abordare ultimativă - ne dăm demisiile - e un lucru pe care trebuie să îl repetăm. Pare că prim-ministrul a înțeles asta, am văzut că azi și-a nuanțat poziția. Știți de ce? Pentru că oamenii așteaptă de la noi soluții și responsabilitate. Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a subliniat că PSD nu se lasă intimidat de amenințările din interiorul coaliției: „Amenințarea cu demisia nu e o tactică care să ne impresioneze”.

El a adăugat că „n-a fost o perioadă simplă, știu prin ce trece premierul Bolojan și-l înțeleg. De asemenea, ce trebuie să se înțeleagă despre PSD - dacă ignori părerile unui partid cu forța PSD-ului, nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Cred că toată lumea din coaliție a înțeles cum stau lucrurile”.