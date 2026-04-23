Grupul POT de la Camera Deputaților se desființează: 10 deputați au părăsit partidul. Anamaria Gavrilă va fi parlamentar neafiliat

Grupurile parlamentare de la Camera Deputaților trebuie să aibă minim 10 deputați. Foto: Agerpres

Grupul POT de la Camera Deputaților se desființează, după ce 10 deputați au părăsit partidul și au cerut ca grupul parlamentar să fie redenumit „Uniţi pentru România”, solicitare aprobată de Comisia pentru Regulament. Anamaria Gavrilă și alți cinci membri POT, care făceau parte din acest grup parlamentar, rămân astfel deputați neafiliați. Amintim că și grupul parlamentar POT de la Senat a fost desființat, după ce doi senatori ai partidului au demisionat din formațiunea politică condusă de Gavrilă.

Comisia pentru Regulament de la Camera Deputaților s-a reunit marți, 21 aprilie, în ședință pentru a supune la vot solicitarea liderului grupului parlamentar POT, deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, de schimbare a denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar ,,Uniţi pentru România”, după ce 10 deputați ai partidului au demisionat. Chiriță a avut un conflict cu Anamaria Gavrilă, în urma căruia șefa POT a spus că l-a exclus din partid.

Solicitarea a fost aprobată cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei.

„Comisia constată că există 10 deputați aleși pe listele electorale POT membri ai Grupului parlamentar POT (majoritatea din acest grup) care îşi exprimă dorinţa de a modifica denumirea în “Grupul parlamentar Uniţi pentru România”. Comisia recomandă Biroului Permanent al Camerei Deputaților și Comitetului Liderilor de Grup Parlamentar să recunoască, luând act de modificarea denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar „Uniţi pentru România””, se arată într-un punct de vedere transmis de Comisia pentru Regulament de la Camera Deputaților.

Grupurile parlamentare de la Camera Deputaților trebuie să aibă minim 10 deputați. Cel al POT avea până acum 16 deputați. Odată cu plecarea acestor 10 deputați, grupul POT se desființează și Anamaria Gavrilă și ceilalți cinci deputați ai partidului rămân neafiliați.

Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) din Senat a fost desființat în mai 2025, după ce doi senatori ai acestui partid, Liviu-Iulian Fodoca și Ștefan Borțun, și-au anunțat demisia în plen.